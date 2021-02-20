Boğaziçi Üniversitesi Hisar Kampüsünde bulunan kafeteryada çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Kafeterya olarak kullanılan yapıda maddi hasar meydana gelirken, yangının çıkış nedeninin bulunmasına yönelik çalışma sürüyor.

Haber verilmesi üzerine üniversiteye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Kafeteryanın çatısının ahşap olması nedeniyle yangın hızla büyüdü.

Yaklaşık 500 metrekare büyüklüğündeki kafeteryada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

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