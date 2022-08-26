Boğaziçi Üniversitesi'nden, Bümed Lokalinin Mühürlenmesiyle İlgili Açıklama: "Tebligatta Bulunduk, Para Cezası Kestik Ancak İçki Satışına Devam... - Son Dakika
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Boğaziçi Üniversitesi'nden, Bümed Lokalinin Mühürlenmesiyle İlgili Açıklama: "Tebligatta Bulunduk, Para Cezası Kestik Ancak İçki Satışına Devam...

26.08.2022 23:32
Boğaziçi Üniversitesi'nden, Bümed Lokalinin Mühürlenmesiyle İlgili Açıklama: "Tebligatta Bulunduk, Para Cezası Kestik Ancak İçki Satışına Devam...

Boğaziçi Üniversitesi Kampüsü'nde bulunan Boğaziçi Üniversitesi Mezun Derneği (BÜMED) lokalinin mühürlenme gerekçesinin "içki satışı" olduğu ortaya çıktı. Boğaziçi Üniversitesi'nden yapılan açıklamada, "Tebligatta bulunduk, para cezası kestik ancak içki satışına devam edildi" denildi.

Boğaziçi Üniversitesi Kampüsü'nde bulunan Boğaziçi Üniversitesi Mezun Derneği (BÜMED) lokalinin mühürlenme gerekçesinin "içki satışı" olduğu ortaya çıktı. Boğaziçi Üniversitesi'nden yapılan açıklamada, "Tebligatta bulunduk, para cezası kestik ancak içki satışına devam edildi" denildi.

Boğaziçi Üniversitesi, kampüs içerisinde bulunan BÜMED lokalinin Sarıyer Belediyesi tarafından mühürlenmesi sonrası yazılı bir açıklama yaptı. Kira sözleşmesinde lokalde içki satışının yasak olduğunun belirtildiği açıklamada, "Tebligatta bulunuldu. Para cezası verildi, ancak buna rağmen işletme alkollü içki satışına devam etmiştir" denildi.

Boğaziçi Üniversitesi tarafından yapılan basın açıklaması şöyle:

"4250 sayılı Kanun'un 9. maddesi uyarınca örgün eğitim kurumlarına 100 metreye kadar olan mesafede alkollü içki satışı yapmak yasaktır.

Fakat BÜMED'in lokali olarak kullanılan ve Boğaziçi Üniversitesinin Güney yerleşkesi içinde bulunan Niche adlı işletmenin Sarıyer Belediyesine yanıltıcı beyanda bulunarak alkol satış ruhsatı aldığı ve işletmede alkollü içki satışı yaptığı tespit edilmiştir. BÜMED yönetiminin üniversite ile olan kira sözleşmesinde alkollü içki satışının yasak olduğu açıkça belirtilmektedir.

Bu bağlamda Rektörlüğümüz tarafından BÜMED yönetimine alkollü içecek satışını durdurması yönünde tebligatta bulunulmuştur. Durumun sürdürülmesi üzerine para cezası verilmiş, ancak buna rağmen işletme alkollü içki satışına devam etmiştir.

Sonrasında yanıltıcı beyanla alınan ruhsat, Sarıyer Belediyesi tarafından iptal edilmiş ve Niche adlı lokal Sarıyer Belediyesi tarafından mühürlenmiştir.

Hukuki sorumluluk, Üniversitemiz kampüsünde kiraladığı alanın bir kısmını alkollü içki satan bir işletmeye kiralayarak bu hukuksuzluğa zemin hazırlayan BÜMED yönetimine aittir. BÜMED yönetimi konu hakkında kamuoyunu ve özellikle mezunlarımızı yanıltıcı açıklamalarda bulunmaktadır. Boğaziçi Üniversitesi yönetimi, keyfi uygulamaların ve imtiyaz beklentilerinin, yasaların ve kamu yararının önüne geçmesine müsamaha göstermeyecektir."

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Kaynak: ANKA

Sarıyer, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Boğaziçi Üniversitesi'nden, Bümed Lokalinin Mühürlenmesiyle İlgili Açıklama: 'Tebligatta Bulunduk, Para Cezası Kestik Ancak İçki Satışına Devam... - Son Dakika

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