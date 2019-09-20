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Boğaziçi Üniversitesi mezun istihdamında dereceye girdi

1 saat önce

Dünya üniversitelerini değerlendiren QS'nin, 2020 yılı Graduate Employability Rankings (Mezunların İstihdam Derecelendirmesi) sonuçlarına göre, Boğaziçi Üniversitesi (BÜ), Türkiye'den 201-250 bandına yerleşerek dereceye giren tek üniversite oldu.

Boğaziçi Üniversitesi mezun istihdamında dereceye girdi, System.String[]

Dünya üniversitelerini değerlendiren QS'nin, 2020 yılı Graduate Employability Rankings (Mezunların İstihdam Derecelendirmesi) sonuçlarına göre, Boğaziçi Üniversitesi (BÜ), Türkiye'den 201-250 bandına yerleşerek dereceye giren tek üniversite oldu.


Boğaziçi Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, dünya üniversitelerini değerlendiren QS, 2020 yılı Graduate Employability Rankings (Mezunların İstihdam Derecelendirmesi) sonuçlarını duyurdu. Sonuçlara göre, geçen yıl 251-300 bandında olan Boğaziçi Üniversitesi, bu yıl 201-250 bandına yükseldi.

Mezunların istihdam verileri ve işveren nezdinde itibarın değerlendirmeye alındığı sıralamada Boğaziçi Üniversitesi, dünya sıralaması 201-250 bandında Türkiye'den tek üniversite olarak yer aldı.

Bu yıl dünya genelinde 758 üniversite ve enstitünün yer aldığı değerlendirmede iş dünyasında itibar gören üniversiteler ve mezunları incelendi. Yeni mezunların iş dünyasının önde gelen şirket ve kurumları tarafından tercih edilme nedenleri, üniversitelerin iş dünyası nezdindeki itibarları, üniversite mezunları ile iş dünyasının ilişkisi gibi faktörler değerlendirildi.

Söz konusu değerlendirmenin kriterleri arasında; işverenler nezdinde eğitim kurumunun itibarı (yüzde 30), mezunlar nezdinde eğitim kurumunun itibarı (yüzde 25), fakülte başına düşen işveren-üniversite iş birliği (yüzde 25), işveren-öğrenci irtibatı (yüzde 10) ve mezun istihdam oranı (yüzde10) yer aldı.

Boğazici Üniversitesi, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 12:28 Kaynak: AA
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