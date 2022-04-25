Boğaziçi Üniversitesi'nde Açılan 1 Mayıs Standına Özel Güvenlik Müdahale Etti - Son Dakika
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Boğaziçi Üniversitesi'nde Açılan 1 Mayıs Standına Özel Güvenlik Müdahale Etti

25.04.2022 17:40

Boğaziçi Üniversitesi’nde, 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı çalışması için kurulan standa özel güvenlik görevlileri müdahale etti. Okul dışına çıkarılan kişilerden ikisinin gözaltına alındığı belirtildi.

Boğaziçi Üniversitesi'nde, 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı çalışması için kurulan standa özel güvenlik görevlileri müdahale etti. Okul dışına çıkarılan kişilerden ikisinin gözaltına alındığı belirtildi.

Boğaziçi Üniversitesi Kuzey Kampüsü'nde, 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı çalışması için kurulan standa özel güvenlik görevlileri müdahale etti.

Devrimci Gençlik Birliği (DGB) üyeleri darp edilerek üniversite dışına çıkartılırken Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri de müdahaleye tepki gösterdi. Müdahale sırasında "Dokunmayın" diyen öğrencilere bir güvenlik görevlisi, "Yaptığınız keyfi bir şey" diye cevap verdi. Güvenlik görevlileri, DGB üyelerini "Öğrenci değil" diyerek kolundan tutup kapı önüne getirdi. İki kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

"KAYYUMLAR GİDECEK BİZ KALACAĞIZ"

Olayın ardından üniversitede bir araya gelen öğrenciler de sivil polislerin kampüse girdiğini öne sürerek durumu protesto etti. "Piyonu değil, şahı istiyoruz" diyen öğrenciler, "Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz", "Gözaltılar, tutuklamalar, baskılar bizi yıldıramaz" ve "Kayyumlar gidecek, biz kalacağız" sloganları attı.

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Boğaziçi Üniversitesi, 1 Mayıs, Emekçi, işçi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel Boğaziçi Üniversitesi'nde Açılan 1 Mayıs Standına Özel Güvenlik Müdahale Etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Boğaziçi Üniversitesi'nde Açılan 1 Mayıs Standına Özel Güvenlik Müdahale Etti - Son Dakika
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