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Boğaziçi Üniversitesi'nde arbede yaşandı! Rektör Naci İnci'nin arabasının üzerine çıktılar - Son Dakika

Boğaziçi Üniversitesi'nde arbede yaşandı! Rektör Naci İnci'nin arabasının üzerine çıktılar

05.10.2021 09:16

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Naci İnci, makam aracına bindiği esnada öğrencilerin protestosuna maruz kaldı. İnci'nin arabaya binmesine engel olmak isteyen kişiler, araba hareket edeceği sırada üzerine çıkarak taşkınlık yaptı.

Prof. Dr. Melih Bulu'nun Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanmasıyla başlayan kaos kampüste devam ediyor. Bulu'nun görevden alınması sonrası yerine Prof. Dr. Naci İnci'nin rektör olarak getirilmesi de üniversitedeki tansiyonu düşürmeye yaramadı.

YENİ REKTÖR DE PROTESTO EDİLDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla atanan rektör Prof. Dr. Melih Bulu'nun ardından üniversiteye önce vekaleten, sonra yeni rektör olarak atanan Prof. Dr. Naci İnci'ye de öğrenciler protesto başlattı.

Boğaziçi Üniversitesi'nde yine olay! Rektör Naci İnci'nin arabasının üzerine çıktılar

ARACIN ÖNÜNE GEÇTİLER

Protestoların bugün 274. gününe girilirken üniversitede öğrenciler şiddet olaylarını artırdı. Rektör Naci İnci rektörlük binasından çıkarken öğrencilerin tepkisiyle karşılaştı. Bazı öğrenciler Naci İnci'nin bindiği makam aracının önünde durarak geçmesine izin vermedi.

Boğaziçi Üniversitesi'nde yine olay! Rektör Naci İnci'nin arabasının üzerine çıktılar

OTOMOBİLİN ÜZERİNE ÇIKTILAR

Aracın üzerine daha sonra yarı çıplak bir şahıs çıktı. Özel güvenlik ekiplerinin olayı engellemeye çalışmasıyla da arbede yaşandı.

Boğaziçi Üniversitesi'nde arbede yaşandı! Rektör Naci İnci'nin arabasının üzerine çıktılar

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Son Dakika Güncel Boğaziçi Üniversitesi'nde arbede yaşandı! Rektör Naci İnci'nin arabasının üzerine çıktılar - Son Dakika


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SON DAKİKA: Boğaziçi Üniversitesi'nde arbede yaşandı! Rektör Naci İnci'nin arabasının üzerine çıktılar - Son Dakika
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