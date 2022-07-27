Boğaziçi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Kuran, İstifa Etti

Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Cem Say, sosyal medya hesabından karar tepki göstererek; "Selami Kuran tek bir ders vermeden üniversitemizden ayrılmış; kuruluşundaki hukuksuzluklar nedeniyle hakkında Türkiye Barolar Birliği'nce kapatma davası açılan Boğaziçi 'hukuk' fakültesinin başında bir fizik profesörü var şu an" dedi.

Boğaziçi Üniversitesi'nde eski Rektör Prof. Dr. Melih Bulu döneminde kurulan hukuk fakültesinin dekanı Prof. Dr. Selami Kuran istifa etti. Rektör Naci İnci 'nin, Kuran'ın yerine dekan vekili olarak görev yapacağı duyuruldu.

Kaynak: ANKA

Kuran-ı Kerim, Güncel, Son Dakika

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