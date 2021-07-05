Boğaziçi Üniversitesi'nde Kabe Fotoğrafının Yere Serilmesi Davası'nda reddi hakim talebi - Son Dakika

BOĞAZİÇİ Üniversitesi'nde Kabe fotoğrafının yere serilmesine ilişkin 7 tutuksuz öğrencinin "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan 3'er yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada, bazı sanıkların avukatı reddi hakim talebinde bulundu. Reddi hakim talebinin karara bağlanması için üst mahkeme olan İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderen mahkeme, duruşmayı erteledi.

İstanbul 21. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya 6 tutuksuz sanık ve avukatları ile tanıklar katıldı. Tanık olarak dinlenen üniversitenin özel güvenlik amiri Alparslan Çepni "Olay günü bir sergi düzenleniyordu. Arkadaşlara uyarı yapmıştık. 'Gazetedeki gibi sakıncalı bir resim olursa müdahale olur' demiştim. Bana Kabe resminin üzerine Şahmeran ve LGBTİ+ imzaları olan resmin olduğunu söylediler, ben de kaldırılmasını söyledim. Resim ile ilgili İslam dinine hakaret olduğuna dair şikayetler oldu. Resmin daha sonra kaybolduğunu duyduk. Bana resmin asıldığını Faruk Kardoğan söyledi. Resmin asanın kim olduğunu görmedim" dedi.

"UYARIDA BULUNDUM FAKAT RESİMİ KALDIRMADILAR"

Üniversitenin özel güvenlik görevlisi tanık Faruk Kardoğan ise "Ben görevliydim. Şefimin talimatıyla asılan afişleri kontrol ediyordum. Baktığımda Kabe fotoğrafının etrafında Şahmeran ve LGBTİ+ filamaları vardı, bunları öğrencilerden Doğu Demirtaş ve Selahattin Can Uğuzeş astı. Bunun islam dinine hakaret olduğunu söyleyerek uyarıda bulundum. Öğrencilerden Sena Nur Baş ve Hazar Kolancalı bana 'Kaldırmıyoruz, sorumluluk bize ait' dediler. Aradan kısa bir süre geçtikten sonra biri geldi tepki gösterdi; 'Afiş dini değerlere aykırıdır' diye. Ben durumu üstlerime bildirip bölgeden ayrıldım" şeklinde konuştu.

REDDİ HAKİM TALEBİ ÜST MAHKEMEYE GÖNDERİLDİ

Tanık dinlenmesine devam edilirken, bir kısım sanıklar avukatı Levent Pişkin mahkeme başkanının adil yargılama yapmadığını iddia ederek reddi hakim talebinde bulundu. Hakim, talebi reddetti. Reddi hakim talebinin değerlendirilmesi ve bu hususta karar verilmesi için bir üst mahkeme olan İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderen mahkeme duruşmayı erteledi.

İDDİANAME İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu'nca hazırlanan iddianamede, olayla ilgili savcılıkça re'sen soruşturma başlatıldığı belirtildi. Olay gününe ait görüntülere göre, şüphelilerden Doğu Demirtaş ve Selahattin Uğuzeş'in Boğaziçi Üniversitesi kampus alanı içerisindeki sergi alanındaki bir panoya 29 Ocak 2021 tarihinde saat 12.45 sıralarında Kabe fotoğrafı üzerine Şahmeran tasviri ve dört bir yanında LGBTİ+ amblemi bulunan resmi astıkları belirtildi. Üniversitenin güvenlik görevlileri tarafından tutulan tutanağa göre resmin asılması üzerine şüphelilerin resmin dini simgeleri aşağılayıcı nitelikte olduğu yönünde uyarıldıkları, ancak şüpheliler Hazar Kolancalı ve Sena Nur Baş'ın bahse konu panonun kendi sorumluluklarında olduğunu, bir sorun olursa kendilerinin ilgileneceklerini beyan ettikleri ifade edildi. Grup içinde bazı öğrencilerin dini değerlere aykırı olduğu gerekçesiyle resmin kaldırılması gerektiğini belirttikleri, ancak şüphelilerin resmi kaldırmayacaklarını söyledikleri iddianamede yer aldı. Daha sonra şüpheliler Mahmutcan Bodrumlu, Eda Kalafat ve Rümeysa Özüyağlı'nın Boğaziçi Rektörlüğüne hitaben "Şahmeran figürü bulunan resim kaybolmuştur. Saat 17.00 itibariyle gerekli araştırmaların yapılmasını istiyoruz" şeklinde dilekçe düzenleyerek imzaladıkları anlatıldı. İddianamede, 7 şüphelinin "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan 1'er yıldan 3 'er yıla kadar hapisleri talep ediliyor.