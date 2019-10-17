Son Dakika Haberleri: Boğaziçi Üniversitesi'nde LGBT skandalı
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Boğaziçi Üniversitesi'nde LGBT skandalı

40 dakika önce

Boğaziçi Üniversitesi LGBT Çalışmaları Kulübü, üyelerine gönderdiği bir mailde, İstiklal Marşı'nın sözlerini değiştirerek dalga geçti.

Boğaziçi Üniversitesi'nde LGBT skandalı, System.String[]

Boğaziçi Üniversitesi LGBT Çalışmaları Kulübü, üyelerine gönderdiği bir mailde, İstiklal Marşı'nın sözlerini değiştirerek dalga geçti. Sosyal medyada paylaşılan mail, büyük tepki topladı.

Boğaziçi Üniversitesi LGBT Çalışmaları Kulübü, yeni üyelerine "kulübe hoşgeldin" maili attı. Mailde, İstiklal Marşı'nın sözlerinin değiştirilerek LGBT propagandası yapıldı. Sosyal medyada paylaşılan mailde İstiklal Marşı ile dalga geçildiği görüldü. Hızla yayılan mail, sosyal medyada da büyük tepki topladı.

(İHA)

Boğazici Üniversitesi, LGBT, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 03:40 Kaynak: İHA
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