Boğaziçi Üniversitesi'nde tansiyon yüksek! Öğrencileri kampüse almayan güvenliklerin müdahale anı kamerada - Son Dakika

Prof. Dr. Melih Bulu'nun kayyum olarak rektörlüğe atandığı Boğaziçi Üniversitesi'nde özel güvenlik görevlileri, okulun öğrencilerini ve öğretim görevlilerini kampüslere almadı.

ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİLERİNİN DARP ANLARI KAMERADA

Öğrencilerin 3 Temmuz günü okula girmeye çalışırken karşılaştığı sert müdahaleye ait yeni görüntüler yayınlandı. Boğaziçi TV isimli Twitter hesabından yayınlanan görüntülerde, çok sayıda özel güvenlik görevlisinin bir öğrenciyi aralarına alarak darp ettiği anlar yer alıyor.

ÖĞRENCİNİN TELEFONUNDAKİ GÖRÜNTÜLERİ SİLMEYE ÇALIŞTILAR

Öğrenciler ile güvenlik görevlileri arasında yaşanan arbede sırasında görüntü çekilmesine de izin verilemezken bir öğrencinin telefonunu elinden alan özel güvenlik görevlisinin, çekilen görüntüleri silmeye çalıştığı anlar da kameraya yansıyor.

ÖĞRENCİ VE AKADEMİSYENLERİN OKULA GİRİŞİ ENGELLENDİ

Boğaziçi Üniversitesi'nde giriş yasağı kararı, öğrencilerin Prof. Dr. Melih Bulu'nun rektörlüğe atanmasına ilişkin protestolara kapsamında Güney Kampüs'te başlattığı çadır nöbetinin ardından alındı. Kararın ardından öğrenciler ve üniversitede çalışan akademisyenlerin okula girişleri engellendi.