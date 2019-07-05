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Boğaziçi Üniversitesi'nde protestolu mezuniyet

18 dakika önce

BOĞAZİÇİ Üniversitesi'nin 152. mezuniyet töreni gerçekleşti.

Boğaziçi Üniversitesi'nde protestolu mezuniyet, System.String[]
BOĞAZİÇİ Üniversitesi'nin 152. mezuniyet töreni gerçekleşti.
Boğaziçi Üniversitesi 2018-2019 akademik yıl mezuniyet töreni, üniversitenin Uçaksavar Spor Tesisleri'nde yapıldı. Törende dönemi başarıyla tamamlayan bin 863'ü lisans toplam 2 bin 482 öğrenci diplomalarını aldı. Törende mezun olan Boğaziçililer pankart ve dövizlerle yürüyerek oturacakları yerlere ilerledi.   Rektör Prof. Dr. Mehmed Özkan açılış konuşmasını yapmak üzere kürsüye çıktı. Özkan sözlerine başladığı sırada, mezunlar ayağa kalkarak sahne karşı sırtlarını döndü. Bu sırada eline LGBTİ bayrağı alan bazı mezunlar da tören alanında koştu. Bazı öğrenciler ise Özkan'ın konuşma yaptığı sırada kürsünün önüne gitti.

"HAYAL KURUN ARKADAŞLAR"
Boğaziçi Üniversitesi'nin eski mezunlarından olan ve Pegasus Havayolları Genel Müdürü Mehmet Nane törende yaptığı konuşmasında, "Hayal kurun arkadaşlar. Hayal çok güzel bir şeydir. Bol bol hayal kurun. Bu hayallere sımsıkı sarılın. Hayallerinizi gerçekleştirmek için var gücünüzle çalışın. Unutmayın ki hayal kurmadan bunlar hedefe, çalışıp azmettiğiniz de gerçekleşmeye ve olguya dönüşmeyecek. Bunları yaparken sabrı unutmayın. Gösterdiğiniz sabır sizin olgunlaşma sürecinizde birer köşe taşı olacaktır. Başarmak için azmetmek, çok çalışmak ve sabretmek gerekir. Ben sadece başarmayı para kazanmak olarak görmüyorum. Başarmayı bulunduğunuz ortama değer yaratmak olarak görüyorum. Emin olun yarattığınız değer bir gün size farklı boyutlarda, istediğiniz ölçüde geri dönecektir" ifadelerini kullandı. Prof. Dr. Özkan günün anısına Nane'ye plaket takdim etti.

2 BİN 482 ÖĞRENCİ KEP ATTI
Protokol konuşmalarının ardından mezunlara öğretim üyeleri tarafından belge ve ödülleri verildi. Sunucunun geri sayımı ile 2 bin 482 öğrenci birlikte keplerini havaya attı. 


Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 04:44 Kaynak: DHA
Boğazici Üniversitesi, Rektör, Güncel
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