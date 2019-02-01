Son Dakika Haberleri: Boğaziçi Üniversitesi'nde Yaratıcı Yazarlık Eğitimleri Başlıyor

Boğaziçi Üniversitesi'nde Yaratıcı Yazarlık Eğitimleri Başlıyor

58 dakika önce

Öykü ve roman yazmak isteyenler için, Yaratıcı Yazarlık eğitimi Boğaziçi Üniversitesi Nâzım Hikmet Kültür ve Sanat Araştırma Merkezi ve BÜYEM iş birliğiyle açılıyor.

Boğaziçi Üniversitesi'nde Yaratıcı Yazarlık Eğitimleri Başlıyor, System.String[]

Büyübozumu: Yaratıcı Yazarlık kitabıyla yazma eyleminin inceliklerini dilimizde örneğine çok az rastlanan bir üslupla gözler önüne seren akademisyen yazar Murat Gülsoy'un on beş yıldır verdiği eğitimin yeni sınıfları 6 Şubat Çarşamba ve 9 Şubat Cumartesi günü başlıyor.

On haftalık uygulamalı bir seminer dizisi olarak tasarlanan bu eğitimde kurmaca edebiyat yapıtlarının nasıl üretildiği konusunda bilgi aktarılacak; hikâye unsurları, kurmaca metinde zaman kullanımı ve mekânın işlevi, karakter yaratımı, olay örgüsünün yapılandırılması, farklı anlatım biçimleri, edebi türler ve dramatik gerilimin oluşturulması gibi yazma tekniğine ilişkin konular yetkin yazarların metinleri üzerinden tartışılacaktır. Amaç, katılımcıların kendi öykü ve romanlarını yazarken yaratıcılıklarını daha iyi ortaya koyabilmeleri için yol göstermek ve içgörü kazanmalarına yardımcı olmaktır. Atölye süresince katılımcılar yazdıkları öyküleri tartışacak, yazma tekniğini etkileşimli bir eleştiri ortamında geliştirecektir.

Murat Gülsoy, yazar ve akademisyen. Sait Faik Hikâye Armağanı, Yunus Nadi Roman Ödülü, Notre Dame de Sion Ödülü ve Sedat Simavi Edebiyat Ödülü sahibi Gülsoy'un öykü ve romanları çeşitli dillere çevrilmektedir.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 11:13 Kaynak: Bültenler

Edebiyat, Güncel
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