Boğaziçi Üniversitesi'nde Yeniden Mezuniyet

İş dünyasının başarılı ve fark yaratan yöneticilerini güçlendirmek ve gelecek yüzyıllara hazırlamak amacıyla tasarlanan programın ilk mezunları arasında, yönetim kurulu üyeleri, üye adayları ve C-Suite yöneticileri yer aldı.

Türkiye'de yönetim kurulu üyelerine özel olarak hazırlanan ilk eğitim programı olmasıyla dikkat çeken ve Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi (BÜYEM) ve PwC Türkiye iş birliğiyle hayata geçen "Executive on Board", ilk mezunlarını verdi. İş dünyasının başarılı ve fark yaratan yöneticilerini güçlendirmek ve gelecek yüzyıllara hazırlamak amacıyla tasarlanan programın ilk mezunları arasında, yönetim kurulu üyeleri, üye adayları ve C-Suite yöneticileri yer aldı.

İş dünyasında Etkin Yönetim Kurulu oluşturmak amacıyla başlatılan 'Executive on Board' programı, ülke ve dünya ekonomisine yön veren yöneticilerin, güncel konulara çağdaş yaklaşımlarla çözüm üretmesini hedefliyor. Küresel düzeyde prestijli bir program olarak tasarlanan "Executive on Board", teori ve pratik bilgilerin sunulduğu ve hayatın içinden örneklerin paylaşıldığı bir çalışma programı olarak dikkat çekiyor.

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmed Özkan, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayşın Ertüzün, İktisadi ve İdari Bilimler Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Nur İrem Nuhoğlu, PwC Türkiye Başkanı Haluk Yalçın ve BÜYEM Müdürü Tamer Atabarut'un katılımı ile gerçekleşen mezuniyet töreninde, Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmed Özkan şunları kaydetti; "Hepiniz değerli gemilerin kaptanı sayılırsınız ve Türkiye'nin bulunduğu zor şartlarda bu beceri isteyen bir süreç; ancak bu programa katılarak öğrenmeye her zaman açık olduğunuzu ve dalgalı sularda dümen tutabileceğinizi gösterdiniz".

PwC Türkiye Başkanı Haluk Yalçın ise, törende yaptığı konuşmasında; PwC Türkiye olarak, Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi mezunlarından bu yıl 255 mezunu bünyelerine kattıklarını belirterek, Executive on Board Yönetici Eğitim Programı'nı hayata geçirmek için gösterdiği açık fikirlilikten dolayı da üniversiteye teşekkür etti.