BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ'NDEKİ OLAYLAR; 24 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ - Son Dakika

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ'NDEKİ OLAYLAR; 24 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ\'NDEKİ OLAYLAR; 24 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Son Güncelleme: 07.01.2021 14:07

BOĞAZİÇİ Üniversitesi'ndeki olaylara ilişkin gözaltına alınan 24 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

BOĞAZİÇİ Üniversitesi'ndeki olaylara ilişkin gözaltına alınan 24 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, 4 Ocak 2021 günü Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüs Ana Giriş Kapısı önünde üniversiteye rektör atanması ile ilgili basın açıklaması ve protesto gösterisi yapan 2911 Sayılı kanuna muhalefet ile polise karşı mukavemet gösterdiği tespit edilen 24 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda 5 Ocak'ta gözaltına alınan 24 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

- İstanbul

Kaynak: DHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ'NDEKİ OLAYLAR; 24 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ'NDEKİ OLAYLAR; 24 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ - Son Dakika
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