Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylarla ilgili izinsiz gösteriye katılan 23 sanığın yargılanmasına başlandı - Son Dakika

Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylarla ilgili izinsiz gösteriye katılan 23 sanığın yargılanmasına başlandı

02.04.2021 21:31
Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylarla ilgili izinsiz gösteriye katılan 23 sanığın yargılanmasına başlandı, System.String[]

Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylara ilişkin Kadıköy'de düzenlenen izinsiz gösterilerde kolluk görevlilerine taş ve benzeri cisimler atarak mukavemette bulundukları iddiasıyla 2'si tutuklu 23 kişinin yargılandığı davada, tutuklu sanıkların tahliyesine karar verildi.

Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylara ilişkin Kadıköy'de düzenlenen izinsiz gösterilerde kolluk görevlilerine taş ve benzeri cisimler atarak mukavemette bulundukları iddiasıyla 2'si tutuklu 23 kişinin yargılandığı davada, tutuklu sanıkların tahliyesine karar verildi.

Anadolu 38. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, 2 tutuklu sanık ile tutuksuz yargılanan 18 sanık ve avukatları katıldı. Duruşma salonuna, Kovid-19 tedbirleri kapsamında basın mensupları ile izleyiciler alınmadı.

Duruşmada savunması alınan tutuklu sanık Şilan Delipalta, olay günü tepki amaçlı Kadıköy'e gittiğini belirterek, toplantı ve gösteri yürüyüşünün yasaklandığına dair bilgisi olmadığını, polislere mukavemette bulunmadığını savundu. Üzerine atılı suçlamayı kabul etmediğini ifade eden sanık Delipalta, "Tahliyemi ve beraatimi istiyorum." dedi.

Diğer tutuklu sanık Anıl Akyüz de olay günü sosyal medya üzerinden miting çağrısı yapıldığı için Kadıköy'e gittiğini anlatarak, kolluk kuvvetlerine görevini yaptırmamak için direnmediğini ileri sürdü. Akyüz de tahliyesini ve beraatini istedi.

Söz verilen diğer sanıklar da beraatlerine karar verilmesini talep etti.

Ara kararını açıklayan mahkeme, tutuklu sanıklar Şilan Delipalta ile Anıl Akyuz'ün tahliyesine karar verdi.

Tutuksuz sanıklardan 12'si hakkında uygulanan ev hapsi ile imza atma şeklindeki adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasını kararlaştıran mahkeme, sanıkların tamamı hakkında, yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmetti.

Mahkeme, olay gününe ait görüntülerin ilgili kolluğa gönderilerek, hangi polis memurlarına mukavemette bulunulduğunun tespit edilmesine karar vererek duruşmayı ertelendi.

Duruşma sırasında açıklama

Davayı takip etmek üzere Anadolu Adalet Sarayı'na gelen bir grup, adliyenin arka tarafında bulunan Mustafa Kemal Caddesi'nde toplandı. Burada pankart açan gruptakiler, çeşitli sloganlar attı.

Toplanma nedeniyle polis ekipleri de yoğun güvenlik önlemi aldı.

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, CHP İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil, HDP milletvekili Hüda Kaya, TİP Millekvekili Barış Atay'ın da aralarında bulunduğu grup adına yapılan açıklamada, açılan davanın hukuka aykırı olduğu savunuldu.

İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Boğaziçi Üniversitesine yapılan rektör atamasıyla ilgili Kadıköy'de 2 Şubat'ta izinsiz gösteri düzenlendiği anlatıldı.

Kadıköy Kaymakamlığının 2 Şubat tarihinden itibaren 7 gün süreyle ilçede açık alanlarda toplantı, miting, yürüyüş, oturma eylemi, basın açıklaması, bildiri dağıtma gibi etkinlikleri yasakladığı aktarılan iddianamede, aynı gün saat 17.30 sıralarında İskele Meydanı'nda toplanan 50 kişilik grubun izinsiz toplantı ve gösteri yürüyüşü yapmak istediği kaydedildi.

İddianamede, bu gruba, toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin yasaklandığı belirtilerek, dağılmaları yönünde ihtarda bulunulduğu ancak grubun dağılmayıp sloganlar atarak yürümeye başladığı ifade edildi.

Kolluk kuvvetlerinin müdahalesiyle dağıtılan grubun, akabinde Rıhtım Sokak'ta tekrar izinsiz toplantı ve gösteri yürüyüşü yapmak amacıyla sloganlar atarak yürümeye başladığı anlatılan iddianamede, uyarılar yapılmasına rağmen dağılmayan gruptakilerin gösteri ve yürüyüşe devam ettiği, bu sırada sanıklar Ezgi E., Mehmet Ş. ve Şilan D.'nin kolluk görevlilerine taş ve benzeri cisimler atarak mukavemette bulunduğu vurgulandı.

Diğer sanıkların da görevlilerin ikazlarına rağmen dağılmayarak fiziki olarak direndikleri aktarılan iddianamede, sanıkların kolluk kuvvetlerinin görevlerini yerine getirmesini engelleyecek şekilde hareket ederek mukavemette bulundukları belirtildi.

İddianamede, sanıkların, "görevi yaptırmamak için direnme", "toplantı ve yürüyüşlere silah ve benzeri aletler taşıyarak veya kendilerini tanınmayacak hale getirerek katılma" ve "kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama" suçlarından 6 aydan 7 yıla kadar değişen oranlarda hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

Milletvekili, Mahkeme, Kadıköy, Miting, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylarla ilgili izinsiz gösteriye katılan 23 sanığın yargılanmasına başlandı - Son Dakika


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ŞU AN BURADASINIZ: Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylarla ilgili izinsiz gösteriye katılan 23 sanığın yargılanmasına başlandı - Son Dakika
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