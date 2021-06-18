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Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylarla ilgili izinsiz gösteriye katılan 23 sanığın davası ertelendi - Son Dakika

Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylarla ilgili izinsiz gösteriye katılan 23 sanığın davası ertelendi

18.06.2021 13:34
Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylarla ilgili izinsiz gösteriye katılan 23 sanığın davası ertelendi, System.String[]

Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylara ilişkin Kadıköy'de düzenlenen izinsiz gösterilerde kolluk görevlilerine taş ve benzeri cisimler atarak mukavemette bulundukları gerekçesiyle haklarında dava açılan 23 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylara ilişkin Kadıköy'de düzenlenen izinsiz gösterilerde kolluk görevlilerine taş ve benzeri cisimler atarak mukavemette bulundukları gerekçesiyle haklarında dava açılan 23 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Anadolu 38. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, 3 sanıkla avukatları katıldı. Duruşmada, gelmeyen diğer sanıkların avukatları da hazır bulundu.

Söz verilen sanık Muhammed Turgut, eğitimi için yurt dışına çıkması gerektiğini belirterek, hakkındaki adli kontrol kararının kaldırılmasını istedi.

Sanık Gamze Nihal İyidoğan da yapılan çağrı üzerine Kadıköy Rıhtım'a gittiğini, yürüyüşe geçtikleri sırada polisin önlerini keserek gözaltına aldığını, ancak dağılın yönünde bir ihtarda bulunmadığını iddia etti.

Olay zamanında toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin yasak olduğunu bilmediğini söyleyen kaydeden İyidoğan, "Ancak bilseydim yine de giderdim. En az 5 polis kolumu kırmaya çalışınca ben de kolumun kırılmasını engellemek için kendimi kapattım. Polislere görevlerini yaptırmamak için direndim. Olay nedeniyle pişman değilim." dedi.

Sanık İsmail Akbulut da sosyal medya üzerinden yapılan çağrı üzerine olay yerine gittiğini anlatarak, "Toplantı, gösteri ve yürüyüşün yasaklandığını bilmiyordum. Yasak olduğunu bilseydim de giderdim. Kadıköy Rıhtım'da 3-5 adım attık. Polisler müdahale etti. Gözaltına alındık. Ben polislere görevlerini yaptırmamak için direnmedim. Polisi darp etmedim. Fiziki direnişte bulunmadım. Olay nedeniyle pişman değilim. Çünkü basın açıklamasına gitmek suç değildir. Beraatimi talep ederim." şeklinde konuştu.

Söz verilen sanıkların avukatları da müvekkilleri hakkında verilen adli kontrol kararlarının kaldırılmasını talep etti.

Ara kararını açıklayan mahkeme, olay günü görev yapan polis ekiplerinin suçtan zarar gören sıfatıyla beyanlarının alınması için davetiye çıkarılmasına karar verdi.

Tüm sanıklar hakkında soruşturma aşamasında alınan "yurt dışına çıkış yasağı" şeklindeki adli kontrol tedbirinin devamına karar veren mahkeme, olay yeri kamera görüntüleri ile sanıkların teşhise elverişli fotoğraflarının karşılaştırılması yapılması için dosyanın uzman bilirkişiye gönderilmesine hükmetti.

Duruşma, eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Boğaziçi Üniversitesine yapılan rektör atamasıyla ilgili Kadıköy'de 2 Şubat'ta izinsiz gösteri düzenlendiği anlatıldı.

Kadıköy Kaymakamlığının 2 Şubat tarihinden itibaren 7 gün süreyle ilçede açık alanlarda toplantı, miting, yürüyüş, oturma eylemi, basın açıklaması, bildiri dağıtma gibi etkinlikleri yasakladığı aktarılan iddianamede, aynı gün 17.30 sıralarında İskele Meydanı'nda toplanan 50 kişilik grubun izinsiz toplantı ve gösteri yürüyüşü yapmak istediği kaydedildi.

İddianamede, bu gruba, toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin yasaklandığı belirtilerek, dağılmaları yönünde ihtarda bulunulduğu ancak grubun dağılmayıp sloganlar atarak yürümeye başladığı ifade edildi.

Kolluk kuvvetlerinin müdahalesiyle dağıtılan grubun, akabinde Rıhtım Sokak'ta tekrar sloganlar atarak yürümeye başladığı anlatılan iddianamede, uyarılara rağmen dağılmayan gruptakilerin gösteri ve yürüyüşe devam ettiği, bu sırada sanıklar Ezgi Ertürk, Mehmet Şimşek ve Şilan Delipalta'nın kolluk görevlilerine taş ve benzeri cisimler atarak mukavemette bulunduğu vurgulandı.

Diğer sanıkların da görevlilerin ikazlarına rağmen dağılmayarak fiziki olarak direndikleri aktarılan iddianamede, sanıkların kolluk kuvvetlerinin görevlerini yerine getirmesini engelleyecek şekilde hareket ederek mukavemette bulundukları belirtildi.

İddianamede, sanıkların, "görevi yaptırmamak için direnme", "toplantı ve yürüyüşlere silah ve benzeri aletler taşıyarak veya kendilerini tanınmayacak hale getirerek katılma" ve "kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama" suçlarından 6 aydan 7 yıla kadar değişen oranlarda hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

Asliye Ceza Mahkemesi, İsmail Akbulut, Kadıköy, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylarla ilgili izinsiz gösteriye katılan 23 sanığın davası ertelendi - Son Dakika


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