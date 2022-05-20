Boğaziçi Üniversitesi'ndeki Onur Yürüyüşü'ne Polis Müdahale Etti, Çok Sayıda Öğrenci Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Boğaziçi Üniversitesi'ndeki Onur Yürüyüşü'ne Polis Müdahale Etti, Çok Sayıda Öğrenci Gözaltına Alındı

20.05.2022 18:47

Boğaziçi Üniversitesi’nde düzenlenen 9. Boğaziçi Onur Yürüyüşü’ne polis müdahale etti, çok sayıda öğrenci gözaltına alındı.

Boğaziçi Üniversitesi'nde düzenlenen 9. Boğaziçi Onur Yürüyüşü'ne polis müdahale etti, çok sayıda öğrenci gözaltına alındı.

Boğaziçi Üniversitesi'nin Güney Kampüsü'nde bugün düzenlenen 9. Boğaziçi Onur Yürüyüşü'ne polis müdahale etti. Müdahale anına ilişkin görüntüler, 'Boğaziçi TV' ve 'Boğaziçi Üniversitesi' isimli sosyal medya hesaplarında yayınlandı. Görüntülerde, çok sayıda öğrencinin gözaltına alındığı görüldü. Öğrenciler, "İnsanlık onuru işkenceyi yenecek" sloganı attı.

Boğaziçi Üniversitesi'ndeki Onur Yürüyüşü'ne Polis Müdahale Etti, Çok Sayıda Öğrenci Gözaltına Alındı
Boğaziçi Üniversitesi'ndeki Onur Yürüyüşü'ne Polis Müdahale Etti, Çok Sayıda Öğrenci Gözaltına Alındı
Boğaziçi Üniversitesi'ndeki Onur Yürüyüşü'ne Polis Müdahale Etti, Çok Sayıda Öğrenci Gözaltına Alındı
Boğaziçi Üniversitesi'ndeki Onur Yürüyüşü'ne Polis Müdahale Etti, Çok Sayıda Öğrenci Gözaltına Alındı
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Kaynak: ANKA

Boğaziçi Üniversitesi, Polis, Pride, Güncel, Son Dakika

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