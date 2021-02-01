Boğaziçi Üniversitesi'nde toplanma çağrılarına karşı harekete geçen Valilik, gösteri ve yürüyüş yasağını hatırlattı - Son Dakika

Boğaziçi Üniversitesi'nde toplanma çağrılarına karşı harekete geçen Valilik, gösteri ve yürüyüş yasağını hatırlattı

01.02.2021 07:55
Boğaziçi Üniversitesi'nde toplanma çağrılarına karşı harekete geçen Valilik, gösteri ve yürüyüş yasağını hatırlattı, System.String[]

Melih Bulu'nun Boğaziçi Üniversitesi'ne atanmasından sonra başlayan gösteriler nedeniyle, koronavirüs tedbirleri kapsamında Beşiktaş ve Sarıyer ilçelerinde her türlü toplantı, gösteri ve yürüyüş yasaklanmıştı. Boğaziçi Üniversitesi önünde toplanma çağrıları yinelenirken, İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada bu yasak hatırlatıldı.

İstanbul Valiliği, Boğaziçi Üniversitesi kampüsü önünde bazı sivil toplum kuruluşları ve topluluklar tarafından sosyal medya yoluyla yapılan, bugünkü toplanma çağrıları ile ilgili olarak açıklamada bulundu.

"VATANDAŞLARIMIZDAN HASSASİYET BEKLİYORUZ"

5 Ocak 2021 tarihinde alınan kararla pandemi gerekçesiyle toplantı, miting, yürüyüş, oturma eylemi, forum, açık hava toplantısı, gösteri, basın açıklamasının bir ay süreyle yasaklandığını hatırlatan Valilik, "Şehrimizde büyük bir gayret ve özveriyle sürdürdüğümüz salgınla mücadelenin kesintiye uğramaması için, bütün vatandaşlarımızdan hassasiyet bekliyoruz" dedi.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Saygıdeğer İstanbullular, Bazı sivil toplum kuruluşları ve topluluklar tarafından sosyal medya/basın yoluyla Boğaziçi Üniversitesi kampüsü önü ve çevresinde 1 Şubat 2021 Pazartesi günü (bugün) toplantı, gösteri yürüyüşü, basın açıklaması yapılması yönünde çağrılarda bulunulmuştur.

Beşiktaş ve Sarıyer İlçelerimizin Umumi Hıfzıssıhha Meclisleri tarafından 05 Ocak 2021 tarihinde alınan kararlarla; Covid-19 salgın yayılımının engellenmesi ve toplum sağlığının korunması için toplantı, miting, yürüyüş, oturma eylemi, forum, açık hava toplantısı, gösteri, basın açıklaması, konser, bildiri dağıtımı ve benzeri faaliyetlerin yapılması bir (1) ay süreyle yasaklanmıştır. Bu kararlar 5 Şubat 2021 tarihine kadar yürürlüktedir.

Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında devletimiz ve milletimizin el ele yürüttüğü çalışmalar olumlu sonuçlarını göstermektedir. Ancak salgın henüz bitmemiştir.

Bahsi geçen etkinlik çağrıları, hali hazırda devam eden salgınla mücadele önlemlerimizi ihlal ederek, kamu sağlığını tehlikeye atacaktır.

Azalma eğilimindeki salgın vaka sayılarının tekrar artmaması için siz kıymetli vatandaşlarımızın desteğine ihtiyacımız var.

Şehrimizde büyük bir gayret ve özveriyle sürdürdüğümüz salgınla mücadelenin kesintiye uğramaması için, bütün vatandaşlarımızdan hassasiyet bekliyoruz.

Güvenlik güçlerimiz, daima görevinin başındadır. Bugüne kadar her olayda olduğu gibi, bundan sonra da kanunların verdiği yetkiyle görev ve sorumluluklarını kararlılıkla yerine getirecektir"

Boğaziçi Üniversitesi'nde toplanma çağrılarına karşı harekete geçen Valilik, gösteri ve yürüyüş yasağını hatırlattı

İstanbul Valiliği, Koronavirüs, Beşiktaş, Sarıyer, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Boğaziçi Üniversitesi'nde toplanma çağrılarına karşı harekete geçen Valilik, gösteri ve yürüyüş yasağını hatırlattı - Son Dakika


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