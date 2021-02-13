Boğaziçi Üniversitesi'ne açılan Hukuk Fakültesi'nin dekanı Prof. Dr. Selami Kuran oluyor - Son Dakika

Boğaziçi Üniversitesi'ne açılan Hukuk Fakültesi'nin dekanı Prof. Dr. Selami Kuran oluyor

13.02.2021 18:47

Rektör Melih Bulu protestoları sürerken Boğaziçi Üniversitesi'nde kurulan Hukuk Fakültesi'nin dekanlığına Marmara Üniversitesi Milletlerarası Hukuk Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Selami Kuran'ın atanacağı ileri sürüldü.

Boğaziçi Üniversitesi Hukuk Fakültesi, geçen hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayınlanan kararla kuruldu.

Habertürk'ün haberine göre, fakültenin kurulmasına ilişkin karardan tam bir hafta sonra dekanın ismi netleşti. Marmara Üniversitesi Milletlerarası Hukuk Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Selami Kuran'ın atanacağı belirtildi.

Kuran'ın Boğaziçi Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde ağırlıklı olarak milletlerarası hukuk alanında öne çıkan akademisyenlerle çalışacağı ve fakülteyi bu alanda araştırma fakültesi haline getirmeyi hedeflediği belirtildi.

SELAMİ KURAN KİMDİR?

Lisans, yüksek lisans ve doktorasını İsviçre'de Zürih Üniversitesi Hukuk ve Siyasal Bilimler Fakültesi'nde tamamlayan Prof. Dr. Selami Kuran, doçentlik ve profesörlük unvanlarını Marmara Üniversitesi'nin akademik kadrosundayken edindi. Fakültenin Milletlerarası Hukuk Ana Bilim Dalı Başkanı olan Kuran, aynı zamanda İstanbul Barosu'na kayıtlı bir avukat.

Alman-Türk Hukukçular Birliği Kurucu Üyesi olan Prof. Dr. Kuran'ın, Alman-Türk Sanayi ve Ticaret Odası ile Türk Alman İş adamları Derneği üyeliği de bulunuyor.

İngilizce, Almanca ve Fransızca bilen Prof. Dr. Kuran'ın akademik CV'sinde dikkat çeken yayınlardan bazıları şöyle:

  • Uluslararası Deniz Hukuku, Beta Yayınları, Beşinci Baskı, İstanbul 2016.
  • Uluslararası Hukuk Temel Metinler, Beta Yayınları, Üçüncü Baskı, İstanbul 2014.
  • Kıyı Devletinin Karasuları Üzerindeki Yargı Yetkisi, Hukuk Araştırmaları Dergisi ,1995, Cilt 9, Sayı 1-3, s.273-287.
  • Uluslararası Deniz Yatağının Hukuki Statüsü, M.Ü. Hukuk Fakültesi, Argumentum Dergisi, Ekim, Kasım, Aralık 1998, Sayı 57, s. 453-459
  • Ege Denizi Kıta Sahanlığının Sınırlandırılması Sorunu, Prof. Dr. Selahattin Sulhi Tekinay'ın Hatırasına Armağan, M.Ü. Hukuk Fakültesi Yayını, 1999, s. 426-451
  • Uluslararası Hukukta Kendi Kaderini Tayin Hakkı, M.Ü. Argumentum Aylık Hukuk Dergisi Aralık –Ocak 1999-2000, Sayı 58, s. 489-493
  • Deniz Hukuku Sözleşmelerinde ve Türk Mevzuatında Karasuları Kavramı ve Hukuki Rejimi, Doçentlik Tezi, İstanbul 2001
  • İkinci Ulusal Program ve Kopenhag Kriterleri, M.Ü. Argumentum Aylık Hukuk Dergisi, Mart 2004.
  • Tebliğ :3 Ekim 2005 Tarihli Müzakere Çerçeve Belgesinin Uluslararası Hukuk ve AB Hukuku Açısından Değerlendirilmesi, M.Ü. Hukuk Fakültesi'nde düzenlenen "Türkiye 'nin Uluslararası Güncel Sorunları" konulu panelde sunulan tebliğ, Hukuk Araştırmaları Dergisi
  • Ceza Muhakemesinde Geçerli Olan İlkelerdeki Fonksiyon Değişimi, Tercüme, Prof. Dr. h.c. Albin Eser, Fakultatis Demica Anneversaria , M.Ü. Hukuk Fakültesi 10. Yılı Adliye ve Çocuk Suçluluğu Uluslararası Sempozyumu , M.Ü. Yayını No. 536 , Hukuk Fakültesi Yayını No. 441, İstanbul 1993
  • Avrupa Tek Pazarı ve Sigortacılık Sektörü, Tercüme: Prof. Dr. Ernst Klingmüller, İmalatçının Sorumluluğu, Tüketicinin Korunması ve Sigorta Sistemi, Uluslararası Seminer, M.Ü. Avrupa Topluluğu Enstitüsü , İstanbul 1996 , s.82-96
  • Savaş Gemilerinin Dokunulmazlığı ve Yargı Bağışıklığı, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Özel Hukuk Bülteni, Sayı 1-2 2005/2006
Boğaziçi Üniversitesi'ne açılan Hukuk Fakültesi'nin dekanı Prof. Dr. Selami Kuran oluyor

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Son Dakika Güncel Boğaziçi Üniversitesi'ne açılan Hukuk Fakültesi'nin dekanı Prof. Dr. Selami Kuran oluyor - Son Dakika


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