Son dönemde rektörlük tartışmalarıyla gündemden düşmeyen Boğaziçi Üniversitesi'nde bugün yapılacak Taşoda Müzik Festivali öncesinde de gerilim yaşandı.
Rektör Naci İnci'nin talimatıyla Güney Kampüs girişine yerleştirilen ve özellikle sosyal medyada büyük tartışmalara neden olan X-Ray cihazından geçmeyi reddeden öğrencilere özel güvenlik görevlileri müdahale etti.
Görevlilerin öğrencilere yönelik müdahalesi cep telefonu kameralarıyla anbean kaydedilirken, görüntülerde bir özel güvenlikçinin öğrencilere masa fırlatmaya çalıştığı anlar yer aldı.
Son Dakika › Güncel › Boğaziçi Üniversitesi'ne koyulan X-Ray cihazı ortalığı birbirine kattı! Özel güvenlik görevlileri öğrencilere şiddet uyguladı - Son Dakika