Boğaziçi Üniversitesi'ne koyulan X-Ray cihazı ortalığı birbirine kattı! Özel güvenlik görevlileri öğrencilere şiddet uyguladı - Son Dakika
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Boğaziçi Üniversitesi'ne koyulan X-Ray cihazı ortalığı birbirine kattı! Özel güvenlik görevlileri öğrencilere şiddet uyguladı

20.05.2022 19:03

Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüs girişine X-Ray cihazı konulması öğrencilerin yanı sıra sosyal medyada sert tepkiler aldı. Bugün yapılacak Taşoda Müzik Festivali öncesinde yerleştirilen X-Ray cihazından geçmeyi kabul etmeyen üniversite öğrencilerine özel güvenlik görevlileri şiddet uyguladı. Özel güvenlikçilerin öğrencilere uyguladığı şiddet görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.

Son dönemde rektörlük tartışmalarıyla gündemden düşmeyen Boğaziçi Üniversitesi'nde bugün yapılacak Taşoda Müzik Festivali öncesinde de gerilim yaşandı.

KAPIYA YERLEŞTİRİLEN X-RAY CİHAZI TARTIŞMA YARATTI

Rektör Naci İnci'nin talimatıyla Güney Kampüs girişine yerleştirilen ve özellikle sosyal medyada büyük tartışmalara neden olan X-Ray cihazından geçmeyi reddeden öğrencilere özel güvenlik görevlileri müdahale etti.

ÖZEL GÜVENLİKÇİ ÖĞRENCİLERE MASA FIRLATTI

Görevlilerin öğrencilere yönelik müdahalesi cep telefonu kameralarıyla anbean kaydedilirken, görüntülerde bir özel güvenlikçinin öğrencilere masa fırlatmaya çalıştığı anlar yer aldı.

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Son Dakika Güncel Boğaziçi Üniversitesi'ne koyulan X-Ray cihazı ortalığı birbirine kattı! Özel güvenlik görevlileri öğrencilere şiddet uyguladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Boğaziçi Üniversitesi'ne koyulan X-Ray cihazı ortalığı birbirine kattı! Özel güvenlik görevlileri öğrencilere şiddet uyguladı - Son Dakika
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