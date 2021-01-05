Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak aranan Prof. Dr. Melih Bulu kimdir? - Son Dakika

2015'te AK Parti İstanbul 1. bölge milletvekili aday adayı olan Prof. Dr. Melih Bulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atandı. Bir grup üniversite öğrencisi tarafından başlatılan protestolara daha sonra üniversitenin hocaları da dahil oldu ve sırtlarını dönerek yeni atamaya tepkilerini gösterdiler. Tüm bu gelişmelerin ardından Prof. Dr. Melih Bulu'nun hayatı merak konusu oldu. Peki bir dönem AK Parti'den aday adayı olan Melih Bulu kimdir? İşte detaylar.

MELİH BULU KİMDİR?

Melih Bulu, lisans eğitimini 1992 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nde, Yüksek Lisans ve Doktora eğitimlerini ise Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü'nde tamamladı.

Bulu, özel sektörde TUSAŞ'da proje mühendisi olarak CASA, Atak Helikopter ve F-16 Programlarında çalıştı. P&G'de Fabrika Müdür Yardımcılığı görevinde özellikle verimlilik ve maliyet tasarrufu alanlarında görevler aldı.

Benzeri şekilde çalışma hayatında gerek profesyonel gerekse girişimci olarak bir çok üretim ve servis sektöründeki firmada strateji ve yönetim konularında danışmanlıklar yaptı.

Prof. Dr. Bulu 2009'da başlayan tam zamanlı akademik kariyeri boyunca bölüm başkanlığı, dekanlık, MBA koordinatörlüğü, uluslararası işbirliği koordinatörlüğü görevlerinde bulundu.

2017 tarihi itibarıyla Uluslararası Rekabet Araştırmaları Kurumu'nun Yönetim Kurulu Başkanlığını yürüten Bulu, 2011'den bu yana İstanbul Elektrik Elektronik Makine ve Bilişim İhracatçıları Birliği Ar-Ge Pazarın Yönetim Kurulu Üyesidir.

SİYASİ KARİYERİ

AK Parti'de birçok görev üstlenen, Sarıyer İlçe Teşkilatı kurucularından olan ve son olarak İstanbul 1'inci Bölge'den milletvekili aday adayı olan Melih Bulu'nun rektörlüğe atanması birçok öğrenci tarafından tepkiyle karşılandı.