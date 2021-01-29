Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafı serilmesine soruşturma - Son Dakika

Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafı serilmesine soruşturma

29.01.2021 19:57
Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafı serilmesine soruşturma, System.String[]

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesine ilişkin soruşturma başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesine ilişkin soruşturma başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesine ilişkin resen soruşturma başlatıldığını açıkladı. Açıklamada, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu tarafından, Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesi olayı ile ilgili olarak 'halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama' suçundan resen soruşturma başlatılmıştır" denildi.

(İHA)

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhuriyet, İstanbul, Kabe, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafı serilmesine soruşturma - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesine soruşturma başlatıldı Hercai'de beklenmedik ayrılık! Yıldız isim diziye veda etti Fenerbahçe ile Başakşehir arasında İrfan Can Kahveci pazarlıkları başladı Tuğba Özay'ın ayrımcı paylaşımı sosyal medyayı birbirine kattı Seda Bakan, Shakira dansıyla hayranlarını mest etti Son Dakika: AK Partili Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı canlı yayında istifa etti FOX TV'nin çiftçilerle ilgili haberi gündem yarattı! A Haber yalanladı, İletişim Başkanı Altun tepki gösterdi: Ayıptır Kimse öldüğünü fark etmedi, yaşlı adamın cansız bedeni kurtlanmış halde bulundu
Can Ataklı'nın PYD ile ilgili yaptığı skandal açıklama gündem oldu: Terörist mi bilmiyorum, elimde belge yok Can Ataklı'nın PYD ile ilgili yaptığı skandal açıklama gündem oldu: Terörist mi bilmiyorum, elimde belge yok         
19:54
Son Dakika: Türkiye'de 29 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 131 kişi vefat etti, 6 bin 912 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 29 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 131 kişi vefat etti, 6 bin 912 yeni vaka tespit edildi         
19:27
Youssouf Ndayishimiye: Her futbolcunun hedefi Galatasaray gibi bir takımda oynamaktır Youssouf Ndayishimiye: Her futbolcunun hedefi Galatasaray gibi bir takımda oynamaktır         
18:50
Gaziantep, gole çok yaklaştı! Muslera kalesinde bir kez daha devleşti Gaziantep, gole çok yaklaştı! Muslera kalesinde bir kez daha devleşti         
17:47
Son Dakika! CHP'li Milletvekilleri Mehmet Ali Çelebi, Hüseyin Avni Aksoy ve Özcan Özel partiden istifa etti Son Dakika! CHP'li Milletvekilleri Mehmet Ali Çelebi, Hüseyin Avni Aksoy ve Özcan Özel partiden istifa etti         
17:17
Otobüsün durağa girmediğini iddia eden kadın, aracın önünü kesip ortalığı karıştırdı Otobüsün durağa girmediğini iddia eden kadın, aracın önünü kesip ortalığı karıştırdı         
16:51
Kontrolden çıkan kamyonet, su kanalına çarptı: 1 ölü, 1 yaralı Kontrolden çıkan kamyonet, su kanalına çarptı: 1 ölü, 1 yaralı         
16:08
Ülkücülerin sembol ismi Aşık Sefai'den yıllar sonra gelen Ahmet Kaya itirafı: O gece beni aradı Ülkücülerin sembol ismi Aşık Sefai'den yıllar sonra gelen Ahmet Kaya itirafı: O gece beni aradı         
15:12
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan artan vakalarla ilgili kritik açıklama: Mutasyonla ilgili olumsuz gelişmeler var Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan artan vakalarla ilgili kritik açıklama: Mutasyonla ilgili olumsuz gelişmeler var         
14:11
Vatandaşların evliya türbesi diye ziyaret ettiği yer, Moğol emirinin mezarı çıktı Vatandaşların evliya türbesi diye ziyaret ettiği yer, Moğol emirinin mezarı çıktı         
13:18
Atlantik'te sürüklenen dünyanın en büyük buz dağı A68A'dan büyük bir parça daha koptu Atlantik'te sürüklenen dünyanın en büyük buz dağı A68A'dan büyük bir parça daha koptu         
13:13
İBB Sözcüsü Murat Ongun, verdiği yanıtla metro paylaşımı yapan Demet Akalın'ı rezil etti İBB Sözcüsü Murat Ongun, verdiği yanıtla metro paylaşımı yapan Demet Akalın'ı rezil etti         
12:44
Kaddafi'nin gelini sığındığı ülkede cipi yayaların üzerine sürdü: 1 ölü, 4 yaralı Kaddafi'nin gelini sığındığı ülkede cipi yayaların üzerine sürdü: 1 ölü, 4 yaralı         
11:38
Son 4 yıldır böylesi görülmedi! İkinci el araç satışları da otomobil fiyatları da rekor düşüş yaşıyor Son 4 yıldır böylesi görülmedi! İkinci el araç satışları da otomobil fiyatları da rekor düşüş yaşıyor         
11:27
"Instagram'ı kapatıp gidiyorum" diyen Deniz Akkaya çırılçıplak pozunu paylaştı         
08:24
Nevşin Mengü'ye Nevşin Mengü'ye "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 3 olumlu yanını söyle" dediler, övgüleri peş peşe sıraladı         
08:10
Kocası ve onun sevgilisiyle aynı evde yaşayan kadın Esra Erol'u da şoke etti: Ne olursa olsun boşanmayacağım Kocası ve onun sevgilisiyle aynı evde yaşayan kadın Esra Erol'u da şoke etti: Ne olursa olsun boşanmayacağım         
07:50
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2021 20:10:02. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafı serilmesine soruşturma - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei