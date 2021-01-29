Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafı serilmesine soruşturma - Son Dakika

Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafı serilmesine soruşturma
29.01.2021 19:57
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesine ilişkin soruşturma başlatıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesine ilişkin soruşturma başlatıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesine ilişkin resen soruşturma başlatıldığını açıkladı. Açıklamada, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu tarafından, Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesi olayı ile ilgili olarak 'halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama' suçundan resen soruşturma başlatılmıştır" denildi.
(İHA)
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