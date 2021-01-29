Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesine ilişkin soruşturma başlatıldı - Son Dakika

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesine ilişkin resen soruşturma başlattı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosunca, Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesi olayına ilişkin resen soruşturma başlatıldı.
Soruşturmanın, "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçundan açıldığı belirtildi.
Kaynak: AA
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