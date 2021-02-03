Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesi Eskişehir'de protesto edildi - Son Dakika

Eskişehir Üniversite Öğrencileri Platformu üyeleri, Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesine tepki gösterdi.

İstiklal Mahallesi İsmet İnönü Caddesi'ndeki Ulus Meydanı'nda toplanan grup adına hazırlanan basın açıklaması, Seydi Ünal tarafından okundu.

Açıklamada, savaşlarda bile kutsallara saldırmak kınanan bir davranışken, sözde hak arayışı adı altında yapılan bu hareketin hiçbir akla ve vicdana sığmadığı belirtildi.

İnsanların inancıyla, değerleriyle alay etmenin, doğrudan Müslümanları hedef almanın asla masum bir hak arayışı olmadığı vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu alçak hareketi yapanların iyi niyetli öğrenci arkadaşlarımız olmadığını ve bu hareketin Anadolu insanının inancına, birlik ve bütünlüğüne karşı kasıtlı yapılmış bir saldırı olduğunu elbette biliyoruz. Bu bilinçle buradan yeniden haykırıyoruz; bizler Allah yolunda imar ve ihya ile vazifeli gençler olarak, inancımıza, birlik ve beraberliğimize karşı yapılan bu ve benzeri saldırıların her daim karşısında olacağız."

Grup, basın açıklamasının ardından dağıldı.