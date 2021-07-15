Boğaziçi Üniversitesi önünde öğrencilerden açıklama - Son Dakika

Boğaziçi Üniversitesi önünde öğrencilerden açıklama
15 Temmuz 2021 Perşembe 19:00
BOĞAZİÇİ Üniversitesi rektörlüğünden Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile alınan Prof. Dr. Melih Bulu'yu protesto eden öğrenciler açıklama yaptı.
BOĞAZİÇİ Üniversitesi rektörlüğünden Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile alınan Prof. Dr. Melih Bulu'yu protesto eden öğrenciler açıklama yaptı. Öğrenciler vekaleten rektörlüğe atanan Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Naci İnci'yi de protesto etti.
Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri Prof. Dr. Melih Bulu'nun Cumhurbaşkanı Kararnamesi'yle görevden alınmasından sonra kampüste alkış tutarak dans etti. Öğrenciler rektörlüğe vekaleten atanan Prof. Dr. Mehmet Naci İnci'yi de protesto etti. Öğrenciler üniversite önünde basın açıklaması yaptı. Açıklamada "Boğaziçi Üniversitesi Bileşenleri' olarak bu süreçte geri adım atmadık ve yola çıkarken yükselttiğimiz demokratik talepler gerçekleşene kadar da geri adım atmayacağız. Bugün sevinecek hiçbir şey olmadığını ve mücadelenin yeni başladığını hepimiz biliyoruz" ifadeleri yer aldı. Bir öğrenci yüzüne Melih Bulu maskesi takarken, polis ekipleri üniversite önünde güvenlik önlemi aldı.
- İstanbul
Son Dakika 19:06 Beşiktaş, Kenan Karaman'ı kadrosuna kattı 18:45 Görevlinin parmağını ısırarak kopartan kadınlar konuştu: Telefon numaramızı vermeyince saldırdılar 18:42 Cumhurbaşkanı Erdoğan, darbe gecesi F-16'larla hedef alınan Beştepe'de konuştu: O gece şehadete yürümek için tereddüt etmeyecektim 18:22 Kenya'da 'Vampir' seri katil gündem oldu! Çocukları acımadan öldürüp, kanlarını emdi 18:00 Trafikte dehşet dakikaları! Motosikletiyle ilerleyen kadın, kamyonetten açılan ateşle öldü 17:50 Ünlü oyuncu Cameron Diaz'dan ilginç cinsel ilişki itirafı! Genç görünmesinin nedeni olarak gösterdi 17:02 Laf atma tartışması kanlı bitti! Kalbinden vurulan şahsın yakınları fenalık geçirdi 15:47 4 bilezikle hayvancılık işine girdi, "Yapamazsın" diyenlere inat milyonluk servetin sahibi oldu