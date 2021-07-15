Boğaziçi Üniversitesi önünde öğrencilerden açıklama - Son Dakika

BOĞAZİÇİ Üniversitesi rektörlüğünden Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile alınan Prof. Dr. Melih Bulu'yu protesto eden öğrenciler açıklama yaptı. Öğrenciler vekaleten rektörlüğe atanan Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Naci İnci'yi de protesto etti.

Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri Prof. Dr. Melih Bulu'nun Cumhurbaşkanı Kararnamesi'yle görevden alınmasından sonra kampüste alkış tutarak dans etti. Öğrenciler rektörlüğe vekaleten atanan Prof. Dr. Mehmet Naci İnci'yi de protesto etti. Öğrenciler üniversite önünde basın açıklaması yaptı. Açıklamada "Boğaziçi Üniversitesi Bileşenleri' olarak bu süreçte geri adım atmadık ve yola çıkarken yükselttiğimiz demokratik talepler gerçekleşene kadar da geri adım atmayacağız. Bugün sevinecek hiçbir şey olmadığını ve mücadelenin yeni başladığını hepimiz biliyoruz" ifadeleri yer aldı. Bir öğrenci yüzüne Melih Bulu maskesi takarken, polis ekipleri üniversite önünde güvenlik önlemi aldı.

- İstanbul