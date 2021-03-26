Boğaziçi Üniversitesi önündeki izinsiz gösteride gözaltına alınanlar adliyeye sevk edildi - Son Dakika

Boğaziçi Üniversitesi önünde izinsiz gösteri yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 12 kişi adliyeye sevk edildi.

Boğaziçi Üniversitesi Güney Yerleşkesi giriş kapısında eylem yapmak için toplanan gruptan dün gözaltına alınan 12 şüpheli, emniyetteki işlemleri tamamlanmasının ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesine getirildi.

Bu arada adliyeye sevk edilen şüphelilerin serbest bırakılmasını isteyen bir grup, İstanbul Adliyesi'nin karşısındaki meydanda toplandı.

Polis ekipleri, geniş güvenlik önlemlerinin alındığı ve bariyerlerle çevrili meydanda slogan atan gruba, dağılmaları için uyarı anonsları yaptı. Grubun dağılmaması üzerine müdahalede bulunan polis, 45 kişiyi gözaltına alındı.

Polis aracına bindirilenlerden bazıları, otobüsün camını kırarak slogan attı.