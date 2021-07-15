Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü'ne vekaleten Prof. Dr. Mehmet Naci İnci atandı - Son Dakika

CUMHURBAŞKANI kararnamesiyle görevden alınan Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu'nun yerine vekaleten yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Naci İnci atandı.

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atamalara ilişkin kararlar, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı. Buna göre; Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu görevden alındı. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) bu gelişme üzerine Bulu'nun yerine vekaleten yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Naci İnci'yi atadı.

REKTÖRLÜK ADAYLIĞI İLANI

Ayrıca, YÖK'ün rektörlük adaylığı başvuru ilanına çıkıldı. Belirlenen şartları taşıyan adaylar yarından itibaren 2 Ağustos'a kadar başvuruda bulunabilecek. Başvurular bizzat veya posta ile YÖK Başkanlığı'na yapılabilecek.