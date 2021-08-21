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Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Mehmet Naci İnci atandı - Son Dakika

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Mehmet Naci İnci atandı

21.08.2021 00:06
Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Mehmet Naci İnci atandı, System.String[]

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü'ne vekaleten atanan Mehmet Naci İnci, Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle rektör olarak atandı. Marmara Üniversitesi Rektörü ise Prof. Dr. Mustafa Kurt oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzaladığı atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Naci İnci atandı. Marmara Üniversitesi Rektörlüğüne ise Prof. Dr. Mustafa Kurt atandı.

Söz konusu atamalar Yükseköğretim Kanunu'nun 13'üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanı Kararnamesi'nin 2'nci, 3'üncü ve 7'nci maddeleri gereğince yapıldı.

Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Naci İnci atandı

MELİH BULU GÖREVDEN ALINMIŞTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ocak 2021'de Boğaziçi Üniversitesi dahil 5 üniversiteye rektör ataması yapmıştı. Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğüne Melih Bulu'nun atanması büyük tartışma yaratmıştı. Protestoların ardından 15 Temmuz 2021'de Melih Bulu görevden alınmış, yerine yardımcısı Mehmet Naci İnci vekaleten atanmıştı.

PROF. DR. MEHMET NACİ İNCİ KİMDİR?

Prof. Dr. Naci İnci, 1987'de Marmara Üniversitesi'nden fizik dalında lisans derecesini, 1992'de ise fiber optik sensörler alanında İngiltere'deki Heriot-Watt Üniversitesi'nden doktora derecesini aldı.

Stanford Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü'nde 1993-1994 yılları arasında optik haberleşme alanında doktora sonrası çalışmalar yapan İnci, 1994 senesinde Boğaziçi Üniversitesi Fizik Bölümü'nde yardımcı doçent, 1996'da ise doçent oldu.

İnci, 1998-1999 yıllarında fiber optik sensörlerin endüstriyel uygulamaları üzerine Japonya'da Gunma Üniversitesi'nde konuk araştırmacı olarak çalışırken, 1999–2005 yılları arasında Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesinde öğretim üyeliği yaptı, üniversitenin temel ve araştırma laboratuvarları ile diğer lisans ve lisansüstü programlarının kurulmasında görev aldı.

Boğaziçi Üniversitesi Fizik Bölümü'ne 2005 profesör olan ve 2014–2018 döneminde bölüm başkanlığı yapan İnci, Almanya'daki Stuttgart Üniversitesi, Japonya'daki Gunma Üniversitesi, Norveç Teknik Üniversitesi ile İngiltere'deki Heriot-Watt Üniversitesinde konuk profesör olarak bulundu.

Fiber optik, nano partiküller ve uygulamalarının fiziği, optik sensörler, kuantum optiği, kuantum bilişimi, kuantum kriptografisi konuları üzerine çalışan ve araştırmalar yürüten İnci'nin üniversite-sanayi ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik katkıları kapsamında ise iki uluslararası patenti bulunuyor.

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Mehmet Naci İnci atandı

Boğaziçi Üniversitesi Kütüphanesi, Mehmet Naci İnci, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Mehmet Naci İnci atandı - Son Dakika


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