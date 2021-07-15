Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Bulu, görevden alındı - Son Dakika

BOĞAZİÇİ Üniversitesi Rektörü Melih Bulu, Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile görevden alındı.
Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atamalara ilişkin kararlar, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı. Buna göre; Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcılığına Fatma Öncü, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığına Mehmet Hamdi Yıldırım atandı.MELİH BULU GÖREVDEN ALINDI
Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Bulu, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi gereğince görevinden alındı. İstanbul Arel Üniversitesi Rektörlüğüne ise Ahmet Ercan Gegez atandı.
Kaynak: DHA
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