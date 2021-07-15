Üye Girişi
Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Bulu, görevden alındı - Son Dakika

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Bulu, görevden alındı

15 Temmuz 2021 Perşembe 03:56
Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Bulu, görevden alındı, System.String[]

BOĞAZİÇİ Üniversitesi Rektörü Melih Bulu, Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile görevden alındı.

BOĞAZİÇİ Üniversitesi Rektörü Melih Bulu, Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile görevden alındı.

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atamalara ilişkin kararlar, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı. Buna göre; Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcılığına Fatma Öncü, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığına Mehmet Hamdi Yıldırım atandı.

MELİH BULU GÖREVDEN ALINDI

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Bulu, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi gereğince görevinden alındı. İstanbul Arel Üniversitesi Rektörlüğüne ise Ahmet Ercan Gegez atandı.


Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Bulu, görevden alındı

Gazete, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Bulu, görevden alındı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Burak Elmas, TFF'nin aldığı yabancı sayısı kuralına canlı yayında sert tepki gösterdi 00:15 Burak Elmas, TFF'nin aldığı yabancı sayısı kuralına canlı yayında sert tepki gösterdi Nur Fettahoğlu'nun siyah mayolu pozu, hayranlarından tam not aldı 00:07 Nur Fettahoğlu'nun siyah mayolu pozu, hayranlarından tam not aldı Son Dakika! Rize'de sel ve heyelan: 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi kayıp 22:26 Son Dakika! Rize'de sel ve heyelan: 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi kayıp
Hakkındaki iddiaların ardından ilk kez konuşan Deniz Baykal'ın giydiği tişört dikkat çekti 20:12 Hakkındaki iddiaların ardından ilk kez konuşan Deniz Baykal'ın giydiği tişört dikkat çekti Serra Arıtürk ile samimi pozları gündem olan Kadir Doğulu'nun eşi Neslihan Atagül'den imalı paylaşım 19:25 Serra Arıtürk ile samimi pozları gündem olan Kadir Doğulu'nun eşi Neslihan Atagül'den imalı paylaşım Kocaeli'de Afgan sapık dehşeti! Genç kızı ormanlık alana çekip cinsel istismarda bulunmaya çalıştı 17:47 Kocaeli'de Afgan sapık dehşeti! Genç kızı ormanlık alana çekip cinsel istismarda bulunmaya çalıştı
Evlenen damada arkadaşları cenaze töreni düzenledi! Görenler önce şaşırdı, sonra da gülümsedi 15:16 Evlenen damada arkadaşları cenaze töreni düzenledi! Görenler önce şaşırdı, sonra da gülümsedi Evinde kendini asarak yaşamına son verdi! Geriye veda notundaki sözleri kaldı: Ben artık dayanamıyorum 14:45 Evinde kendini asarak yaşamına son verdi! Geriye veda notundaki sözleri kaldı: Ben artık dayanamıyorum

Son Dakika Haberleri
18:48 Taliban'ın Türkiye tehdidine AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten yanıt: Türkiye işgalci bir unsur değil
18:43 Yollar kapandı, dereler taştı! Sağanak yağış Rizelilere kabus yaşattı
18:39 Maskelerden ne zaman kurtulacağız? sorusunu İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Memişoğlu yanıtladı
18:27 Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira: Taraftarın desteğiyle şampiyonluğa ulaşacak bir takım oluşturacağız
18:19 Anayasa Mahkemesi'nden İnfaz Yasası'nın iptali istemine ret!
17:56 Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher'i şehit eden polis memuru çıkarıldığı mahkemece tutuklandı
17:46 Kocaeli'de Afgan sapık dehşeti! Genç kızı ormanlık alana çekip cinsel istismarda bulunmaya çalıştı
17:41 Ahmet Kural cephesinden hapis cezasına ilişkin ilk açıklama: İstinafa gideceğiz
17:38 PSV Eindhoven maçının biletleri satışa çıkıyor! En ucuz bilet 175 TL'den satışa sunulurken en pahalı bilet 750 TL oldu
17:17 Altın bir önceki güne oranla değer kazandı, Standart altının kilogram fiyatı 503 bin 700 liraya ulaştı
Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses, uzun aradan sonra 43 yaş küçük sevgilisi Gülçin Karakaya'ya kavuştu Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses, uzun aradan sonra 43 yaş küçük sevgilisi Gülçin Karakaya'ya kavuştu         
00:23
TOGG tarih verdi: 2022 yılının sonunda seri üretime hazırız TOGG tarih verdi: 2022 yılının sonunda seri üretime hazırız         
00:14
Arkadaşının evinde ölü bulunan Öykü'nün, 13 yaşındayken cinsel istismara uğradığı ortaya çıktı Arkadaşının evinde ölü bulunan Öykü'nün, 13 yaşındayken cinsel istismara uğradığı ortaya çıktı         
23:04
BioNTech aşısında iki doz arasındaki süre 3 haftaya düştü BioNTech aşısında iki doz arasındaki süre 3 haftaya düştü         
21:14
Beşiktaş'tan görülmemiş hata! Yanlışlıkla Kenan Karaman transferini açıkladılar Beşiktaş'tan görülmemiş hata! Yanlışlıkla Kenan Karaman transferini açıkladılar         
20:07
Emniyet Müdür Yardımcısı Cevher'i şehit eden polisin ifadesi ortaya çıktı: Gönül ilişkim vardı, rahatsızlık vermedim Emniyet Müdür Yardımcısı Cevher'i şehit eden polisin ifadesi ortaya çıktı: Gönül ilişkim vardı, rahatsızlık vermedim         
18:49
Bankalarda peş peşe çöküş! Akbank'tan sonra Ziraat Bankası'nda da sistem çöktü Bankalarda peş peşe çöküş! Akbank'tan sonra Ziraat Bankası'nda da sistem çöktü         
15:55
Yılda 300 gün uyuyan adam dünyanın gündemine oturdu! Ailesi tarafından uykusunda yıkanıp besleniyor Yılda 300 gün uyuyan adam dünyanın gündemine oturdu! Ailesi tarafından uykusunda yıkanıp besleniyor         
14:55
Cezai ehliyetin olmadığını söylemişti! Akli dengesi yerinde olmayan şahsın başını ve cinsel organını keserek öldüren katile müebbet hapis Cezai ehliyetin olmadığını söylemişti! Akli dengesi yerinde olmayan şahsın başını ve cinsel organını keserek öldüren katile müebbet hapis         
14:22
Evliliklerini kurtarma bahanesiyle kadınlarla cinsel birliktelik yaşayan sahte hocanın cezası ertelendi Evliliklerini kurtarma bahanesiyle kadınlarla cinsel birliktelik yaşayan sahte hocanın cezası ertelendi         
13:01
Şirinler çetesine emniyetten ağır darbe! Rehin aldıkları kişileri çelik kafeslerde tutmuşlardı, ekiplerin baskını gerçeği ortaya çıkardı Şirinler çetesine emniyetten ağır darbe! Rehin aldıkları kişileri çelik kafeslerde tutmuşlardı, ekiplerin baskını gerçeği ortaya çıkardı         
12:59
Hadise'nin yeni sevgilisi Mehmet Dinçerler'in gençlik fotoğrafı olay oldu Hadise'nin yeni sevgilisi Mehmet Dinçerler'in gençlik fotoğrafı olay oldu         
12:07
Asgari ücret desteği için sunulan teklif, gece yarısı komisyondan geçti Asgari ücret desteği için sunulan teklif, gece yarısı komisyondan geçti         
10:43
Galatasaray'ın Yunanistan'la yaşadığı problem henüz bitmemişken şimdi de tazminat krizi kapıda Galatasaray'ın Yunanistan'la yaşadığı problem henüz bitmemişken şimdi de tazminat krizi kapıda         
10:22
Aydemir Akbaş'ın Aydemir Akbaş'ın "Beyhan olmasaydı Nebahat Çehre ile evlenmek isterdim" sözlerine Nebahat Çehre'den cevap         
09:13
Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, ayakları için açılan Instagram hesabına tepki gösterdi: Siz delirmişsiniz Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, ayakları için açılan Instagram hesabına tepki gösterdi: Siz delirmişsiniz         
08:20
Kavga ihbarına giden bekçilere hain tuzak: 1 şehit, 1 yaralı Kavga ihbarına giden bekçilere hain tuzak: 1 şehit, 1 yaralı         
07:59
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.07.2021 04:07:22. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Bulu, görevden alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement