Boğaziçi Üniversitesi Rektörü, "Karadeniz Üniversiteler Birliği Dönem Başkanı" seçildi - Son Dakika
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Boğaziçi Üniversitesi Rektörü, "Karadeniz Üniversiteler Birliği Dönem Başkanı" seçildi

14.10.2022 21:16

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Naci İnci, 2024-2026 dönemi için "Karadeniz Üniversiteler Birliği Başkanı" seçildi.

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Naci İnci, 2024-2026 dönemi için "Karadeniz Üniversiteler Birliği Başkanı" seçildi.

Balkan Üniversiteler Birliği ve Karadeniz Üniversiteler Birliğince Bükreş Üniversitesi ev sahipliğinde "Karadeniz ve Balkan Bölgelerinde Diyalog ve İş Birliği Uluslararası Kongresi" gerçekleştirildi.

İnci, 2024-2026 yılları için "Karadeniz Üniversiteler Birliği Dönem Başkanı" seçildi.

Boğaziçi Üniversitesi olarak üyesi oldukları Karadeniz Üniversiteler Birliğinin başkanlığına seçilmesiyle ilgili AA muhabirine açıklamalarda bulunan İnci, görevinin 2024'te başlayacağını söyledi. İnci, bugünden itibaren 2 yıl boyunca üçlü komitede yer alacağını belirterek söz konusu komitede, önceki, mevcut ve gelecekteki başkanın yer aldığını dile getirdi.

Üçlü komitenin çalışmalara devam edeceğini anlatan İnci, toplam 6 yıllık bir görev süresi olacağını ifade etti.

İnci, konferansta Karadeniz'deki oluşumlardan, Rusya- Ukrayna Savaşı'nın sebep olduğu sosyal çıkmazlar üzerine ve geleceğe yönelik nasıl iş birlikleri yapılacağı konularıyla ilgili fikir alışverişinde bulunduklarını aktardı.

Gelecek yıl Boğaziçi Üniversitesinde Karadeniz'le ilgili konferans yapılması talebinin geldiğini belirten İnci, bu doğrultuda söz konusu etkinliğin çerçevesini belirlemeye çalıştıklarını kaydetti.

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Kaynak: AA

Naci İnci, Karadeniz, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Boğaziçi Üniversitesi Rektörü, 'Karadeniz Üniversiteler Birliği Dönem Başkanı' seçildi - Son Dakika

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