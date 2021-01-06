Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Bulu'nun Kim Milyoner Olmak İster'e katıldığı iddia edildi - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın kararıyla Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğüne getirilen Melih Bulu'nun Kim Milyoner Olmak İster isimli yarışma programına katılıp elendiğine ilişkin video sosyal medyada dolaşıma girdi. Ancak 2013 yılında kaydedilen görüntülerdeki kişinin rektör Melih Bulu değil Mustafa Soydaş isimli bir fizik öğretmeni olduğu ortaya çıktı.

REKTÖR BULU'YA BENZETİLDİ, ÖĞRETMEN ÇIKTI

Rektör Bulu'nun atanmasının ardından, 4 Ocak'ta bir kullanıcı tarafından Facebook'a yüklenen video kısa sürede 10 bin kişi tarafından paylaşıldı. Teyit.org'un haberine göre bahsi geçen görüntüler "Kim Milyoner Olmak İster" isimli yarışma programının Temmuz 2013'de yayınlanan 246. bölümüne ait olduğu ortaya çıktı. Rektör Bulu olduğu iddia edilen yarışmacının da Gaziantep'te fizik öğretmenliği yapan Mustafa Soydaş olduğu anlaşıldı.

SPOR SORUSUYLA ELENİYOR

Yarışmada sorulan "Körling, hokey ve paten hangi zeminde yapılan sporlardır" sorusunda takılan Soydaş, seyirci jokerini kullanıp, seyircilerin yüzde 91'inin aynı yanıtı vermesine rağmen farklı bir şıkkı seçiyor. Şıkkın yanlış çıkmasıyla yarışı kaybeden Soydaş, bin liralık ödül ile yarışmadan ayrılıyor.