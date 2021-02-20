Boğaziçi Üniversitesi Rumeli Hisarı kampüsünde bulunan kafe alev alev yandı - Son Dakika

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Boğaziçi Üniversitesi Rumeli Hisarı kampüsünde bulunan kafe alev alev yandı

İSTANBUL - Etiler'de bulunan Boğaziçi Üniversitesi Rumeli Hisarı kampüsü içerisinde bulunan bir kafede yangın çıktı. Alevlerin yükseldiği kafeye çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti. Yangın uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alınırken kafe küle döndü.

Yangın, saat 04: 20 sıralarında Etiler'de bulunan Boğaziçi Üniversitesi Rumeli Hisarı kampüsü içerisinde bulunan bir kafede çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye sevk edildi. Yangında herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmazken yangın ağaçlık alana da sirayet etti. Alev alev yanan kafedeki yangın uzun uğraşlar sonrası kontrol altına alınırken kafe küle döndü. Polis ekipleri yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlattı.