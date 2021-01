Bu yıl üçüncüsü düzenlenen Boğaziçi Üniversitesi Spor Zirvesi'nde konuşan A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör, Türkiye'de kadın futboluna ilginin artması için Süper Lig takımlarının girişimlerinin önemli olduğunu söyledi.

Çevrim içi gerçekleştirilen zirvede açıklamalarda bulunan Güngör, "Federasyona kayıtlı bin 800 lisanslı sporcumuz var. Süper Lig takımları, kadın takımlarını alt bünyelerinde bulundursalar taraftarlar kadın takımını da destekleyecek. Bu destekle ilgi artmaya başlayacak ve ailelerde 'Benim kızım da futbol oynayabilir' algısı oluşacak. Süper Lig takımlarımızla görüşmeler yaparak, neden kadın futbolu branşı açmaları gerektiğini anlatıyoruz. Hayat normale dönünce heyecanlı bir süreç bizi bekliyor." diye konuştu.

Kadın futbolunun gelişimi için sponsor desteğinin önemine dikkati çeken Güngör, "Kadın antrenörlerin iş başına geçmesinin ardından sponsorlar 'Kadın futboluna nasıl destek verebiliriz' diye gelmeye başladılar. Kadın futboluyla özel ilgilenen firmalar var. Sponsorların önemli etkisi var. 5-6 yaşındaki kız çocukları televizyondan izleyince 'Ben de futbolcu olacağım' diyorlar. Sponsorluğun etkisi burada ortaya çıkıyor. Onların desteği olunca kadın futbolunu duyurmak ve bilgilendirmek oldukça kolay" ifadelerini kullandı.

Özgüvenç: "Futbol okullarımıza her hafta kız futbol okuluna yer vereceksiniz diye şart koyduk"

Beşiktaş Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Bahar Özgüvenç, siyah-beyazlı kulübün kadın futbolunda önemli işler yaptığını kaydederek, "Beşiktaş olarak önceliğimiz altyapıdan oyuncu kazanmak. Futbol okullarımıza her hafta kız futbol okuluna yer vereceksiniz diye şart koyduk. Önceliğin bu olduğunu düşünüyorum. Bu zorunluluğu getirmek istiyoruz. Bu şekilde her mahalledeki kız çocuklarına ulaşmak istiyoruz. Önceliğimiz her çocuğa ulaşmak. Bu konuda en büyük gücümüz de futbol okulları. Yıl içinde 4 turnuva düzenleyerek kız çocuklarımızı takımımıza almak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Özgüvenç sponsorluklarla ilgili olarak ise şunları söyledi:

"Kadın futbolunun sponsor kazanması için lig maçlarımızın televizyonda yayınlanması gerekiyor. Bir sponsorun birinci amacı basında yer almak ve halka kendini göstermektir. En büyük problemimiz televizyon yayını olmaması. Bizim sponsorlarımız var. Beşiktaş büyük bir ismi olduğu için büyük sponsorlar bize tekliflerle geliyorlar. Ligler başlamadığı için bekletiyoruz. Belediye takımları için de belediyelerin aktif çalışmaları var."