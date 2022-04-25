Boğaziçi Üniversitesinde 3 yıl sonra iftar programı düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi

Boğaziçi Üniversitesinde 3 yıl sonra iftar programı düzenlendi

25.04.2022 22:17
Boğaziçi Üniversitesinde 3 yıl sonra iftar programı düzenlendi

"Boğaziçi Üniversitesi Geleneksel Ramazan İftarı", İslam Araştırmaları Kulübü'nün (BİSAK) ev sahipliğinde 3 yıl aradan sonra yeniden yapıldı.

"Boğaziçi Üniversitesi Geleneksel Ramazan İftarı", İslam Araştırmaları Kulübü'nün (BİSAK) ev sahipliğinde 3 yıl aradan sonra yeniden yapıldı.

BİSAK'tan yapılan açıklamaya göre, ilki 2014 yılında yapılan ve sonraki yıllarda geleneksel hale getirilen iftar, 2019'dan bu yana yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında düzenlenemedi.

Üç yılın ardından üniversitenin Güney Kampüsü'nde yeniden yapılmaya başlanan iftar programında Boğaziçililerin aileleri, farklı üniversitelerden öğrenciler ve burada okumaya aday liseliler okul meydanının tarihi atmosferini soluma imkanı buldu.

Öğrenciler tarafından yapılan hazırlıkların ardından ezanın okunmasıyla oruç açıldı. Sonrasında ise cemaatle namaz kılındı.

İftara, çoğunluğu Boğaziçili öğrenci, mezun, akademisyen ve personel olmak üzere yaklaşık 2 bin 500 kişi katıldı.

YORUMLAR
500
Karabağlar Belediyesi Barış Semt Merkezi'nin Kursiyer Kadınlarından İftar Karabağlar Belediyesi Barış Semt Merkezi'nin Kursiyer Kadınlarından İftar

Boğaziçi Üniversitesi, İslam, İftar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Boğaziçi Üniversitesinde 3 yıl sonra iftar programı düzenlendi - Son Dakika


Son Dakika
22:11 Elon Musk 44 milyar dolar ödeyerek Twitter'ı satın aldı!
22:04 Kocaeli'de çıkan tartışma kanlı bitti! Tokat atılan adam silahını çıkartıp karşı tarafı kurşun yağmuruna tuttu
22:01 Eski başkan Trump, mahkeme celbine uymadığı sürece günde 10 bin dolar ceza ödeyecek
22:01 Fransız devinden şaşırtan hamle! Kerem Aktürkoğlu'nun yerine Doğukan'ı istiyorlar
21:59 CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan, Osman Kavala kararına ilk yorum: İktidar, hukuku ayaklar altına almaya devam ediyor
21:36 CHP'li Özgür Özel'den Gezi Parkı Davası kararlarından sonra ilk tepki: Gezi özgürdür, Kavala özgürdür
21:35 Ekrem İmamoğlu'ndan, Gezi Parkı davasının kararına tepki: Milyonlarca insanın vicdanını yaraladı
21:33 Trabzonspor'un yıldızı Peres kotü sakatlandı! Önümüzdeki sezon forma giyemeyebilir
20:53 Eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç, Neşet Ertaş'ın cenazesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaşadığı anıyı paylaştı
20:36 Azerbaycan ve Ermenistan, Rusya'nın ruble ile ödeme şartını kabul etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.04.2022 22:22:19. #1.12#
SON DAKİKA: Boğaziçi Üniversitesinde 3 yıl sonra iftar programı düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement