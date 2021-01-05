İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, Boğaziçi Üniversitesindeki eyleme ilişkin, "An itibarıyla 17 gözaltı vardı. - Son Dakika

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, Boğaziçi Üniversitesindeki eyleme ilişkin, "An itibarıyla 17 gözaltı vardı.
05.01.2021 11:17
İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, Boğaziçi Üniversitesindeki eyleme ilişkin, "An itibarıyla 17 gözaltı vardı.
İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, Boğaziçi Üniversitesindeki eyleme ilişkin, "An itibarıyla 17 gözaltı vardı. Bu gözaltına alınan 17 kişiden sadece 2'si Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi. Gözaltına alınan 17 kişi arasında MLKP dahil örgütsel kaydı olanlar da var" dedi. - ANKARA
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