Boğaziçi Üniversitesindeki eylemler devam ediyor - Son Dakika

Üniversite yerleşkesinde saat 12.00'de başlayan protestolarda bir grup akademisyen ve öğrenci, rektörlük binasına arkalarını döndü. Basın açıklaması yapan ve slogan atarak yürüyen akademisyenler, rektörlük binası kapasına "Melih Bulu istifa" yazılı kağıtlar bıraktı.

Boğaziçi Üniversitesinde Prof. Dr. Melih Bulu'nun rektör atanmasının ardından başlayan protestolar bugün de devam etti.

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