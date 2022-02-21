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Boğaziçi Üniversitesindeki gösterilerle ilgili 52 kişi hakkında açılan dava - Son Dakika

Boğaziçi Üniversitesindeki gösterilerle ilgili 52 kişi hakkında açılan dava

21.02.2022 17:56
Boğaziçi Üniversitesindeki gösterilerle ilgili 52 kişi hakkında açılan dava

Prof. Dr. Melih Bulu'nun Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğüne atanmasının ardından yaşanan olaylara ilişkin 52 kişinin yargılandığı davada, savunmaları alınan 3 sanık hakkında uygulanan adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasına hükmedildi.

Prof. Dr. Melih Bulu'nun Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğüne atanmasının ardından yaşanan olaylara ilişkin 52 kişinin yargılandığı davada, savunmaları alınan 3 sanık hakkında uygulanan adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasına hükmedildi.

İstanbul 49. Asliye Ceza Mahkemesindeki 5. duruşmaya bazı tutuksuz sanıklar avukatlarıyla katıldı.

Duruşmada 3 sanığın savunmaları alındı. Suçlamaları kabul etmediklerini belirten sanıklar, beraatlerine karar verilmesini talep etti.

Bu sanıkların avukatları da iddianamenin polis fezlekesinin bir kopyası olduğunu ve açılan davanın hukuki sayılamayacağını öne sürerek, beraat istedi. Avukatlar ayrıca müvekkilleri hakkında uygulanan adli kontrol tedbirlerinin kaldırılması talebinde bulundu.

Görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, savunmaları alınan sanıklar hakkındaki adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasına karar verilmesini istedi.

Ara kararını açıklayan mahkeme, 3 sanık hakkında uygulanan adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasına hükmetti. Dava kapsamında böylece tüm sanıkların adli kontrol tedbirleri kaldırılmış oldu.

Duruşma ertelendi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 1 Şubat 2021'de bazı sivil toplum kuruluşları ve topluluklar tarafından, sosyal medya ve basın yayın yoluyla Boğaziçi Üniversitesinin kampüs önü ve çevresinde toplantı, gösteri yürüyüşü ile basın açıklaması yapılması yönünde çağrılarda bulunulduğu hatırlatılıyor.

Uyarılara rağmen dağılmayan 52 kişinin gözaltına alındığı belirtilen iddianamede, sanıklar hakkında, "toplantı ve gösteri yürüyüşlerine silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama" ve "kişiyi, yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle birden fazla kişiyle hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından 2 yıl 6 aydan 18 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

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Boğaziçi Üniversitesi, Melih Bulu, İstanbul, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Boğaziçi Üniversitesindeki gösterilerle ilgili 52 kişi hakkında açılan dava - Son Dakika


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