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Boğaziçi Üniversitesindeki olaylara ilişkin davada tutuklu iki sanık tahliye edildi - Son Dakika

Boğaziçi Üniversitesindeki olaylara ilişkin davada tutuklu iki sanık tahliye edildi

07.01.2022 17:24

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci İnci'nin aracının üzerine çıkıldığı izinsiz gösteriye ilişkin 14 sanığın yargılanmasına başlanırken, tutulu öğrenciler Caner Perit Özen ve Ersin Berke Gök'ün tahliyesine karar verildi.

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci İnci'nin aracının üzerine çıkıldığı izinsiz gösteriye ilişkin 14 sanığın yargılanmasına başlanırken, tutulu öğrenciler Caner Perit Özen ve Ersin Berke Gök'ün tahliyesine karar verildi.

İstanbul 22. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Caner Perit Özen ve Ersin Berke Gök, bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı.

Bazı sanıklar, mağdur ve müştekiler ile avukatların da katıldığı duruşmayı, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP milletvekilleri Aykut Erdoğdu ve Ali Mahir Başarır ile HDP milletvekilleri Züleyha Gülüm ile Hüda Kaya da izledi.

Duruşmada savunması alınan tutuklu sanık Caner Perit Özen, Rektör İnci'ye herhangi bir müdahalede bulunmadığını söyleyerek, suçlamaları kabul etmedi.

İddianamenin aksine, İnci'yi hürriyetinden yoksun bırakmadığını dile getiren Özen, şunları anlattı:

"İnci, binadan çıkarak aracına bindiği esnada etrafında 8-10 güvenlik görevlisi vardı. Aracının etrafında da güvenlik görevlileri vardı. İddianamede aracı engellemeye çalıştığım, önüne geçtiğim söyleniyor. Aracın 5 metre arkasındaydım. Aracın önünü kesmem mümkün değil. Aracın 5 metre arkasındayken bir arbede başladı, alana yaklaşmadım. Birkaç saniye sonra insanları sakinleştirmek amacıyla alana yöneldim. Yöneldiğim esnada bir arbede daha oldu. Arasında kaldım. Bilinçli olarak bir şahsa karşı kasıtlı eylemde bulunmadım. Tahliyemi ve beraatimi istiyorum."

Diğer tutuklu sanık Ersin Berke Gök de suçlamaları kabul etmeyerek, "Olayın heyecanı ve korku nedeniyle aracın üzerine çıktım. Kendi irademle bilinçli olarak çıkmadım. Aracın üzerinde 2 saniye kadar kaldım ve zıplamadım. Tahliyemi istiyorum." dedi.

Savunma yapan diğer sanıklar da haklarındaki suçlamaları kabul etmedi.

Ara kararlarını açıklayan mahkeme, tutuklu kaldıkları süreyi dikkate alarak sanıklar Caner Perit Özen ve Ersin Berke Gök'ün tahliyesine karar verdi.

Bu sanıklar hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve haftada bir gün karakola giderek imza atmaları şeklinde adli kontrol tedbiri uygulayan mahkeme, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Tahliye kararının açıklanmasının ardından tutuksuz sanıklar ile sanıklara destek olmaya gelenler birbirlerine sarılarak sevinçlerini paylaştı.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 4 Ekim 2020'de yaşanan izinsiz gösteri sırasında bir grubun Rektör Prof. Dr. Naci İnci'nin makam aracının önünü kesmesi, bir kişinin de otomobilin üzerine çıkması üzerine soruşturma başlatıldığı anlatılıyor.

Sosyal medya üzerinden Boğaziçi Dayanışması hesabından yapılan toplanma çağrıları üzerine kampüste protesto eylemi gerçekleştirildiği, toplanan kişilerin, rektörlük binasından çıkarak makam aracına binmek için yönelen Rektör Prof. Dr. Mehmet Naci İnci'nin önünü kesmeye çalıştıkları belirtilen iddianamede, özel güvenlik görevlilerinin rektörü korumaya alarak araca binmesini sağladıkları, aracın hareket edeceği esnada eylemci grup tarafından etrafının sarılarak geçişinin engellendiği ifade ediliyor.

Grup ile güvenlik görevlileri arasında arbede yaşandığı aktarılan iddianamede, grubun, uyarılara rağmen dağılmadığı, bu sırada Ersin Berke Gök'ün özel güvenlik görevlilerinin oluşturduğu hattı aşıp kaputunun üzerine atladığı, aracın tavan kısmına çıkarak bekleyen grubu provoke edecek şekilde hakaretlerde bulunduğu, burada defalarca zıpladığı ve araca zarar verdiği kaydediliyor.

İddianamede, Gök'ün, özel güvenlik görevlilerince aracın üzerinden indirildiği, bu sırada Caner Perit Özen'in Gök'ü indirmeye çalışan güvenlik görevlisinin arkasından boğazını sert bir şekilde sıkarak geriye doğru sürüklediği, bazı sanıkların da güvenlik görevlilerine sözlü hakarette bulundukları anlatılıyor.

İddianamede, Caner Perit Özen ve Ersin Berke Gök'ün de aralarında bulunduğu 14 sanığın "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma", "toplantı ve yürüyüşlere katılarak ihtara rağmen dağılmama", "ulaşım araçlarını kaçırma veya alıkoyma", "görevi yaptırmamak için direnme" suçlarından 5 yıl üçer aydan 25 yıl altışar aya kadar hapisle cezalandırılmaları isteniyor.

Boğaziçi Üniversitesindeki olaylara ilişkin davada tutuklu iki sanık tahliye edildi
Boğaziçi Üniversitesindeki olaylara ilişkin davada tutuklu iki sanık tahliye edildi
Boğaziçi Üniversitesindeki olaylara ilişkin davada tutuklu iki sanık tahliye edildi

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Boğaziçi Üniversitesi, Naci İnci, Arbede, Rektör, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Boğaziçi Üniversitesindeki olaylara ilişkin davada tutuklu iki sanık tahliye edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Boğaziçi Üniversitesindeki olaylara ilişkin davada tutuklu iki sanık tahliye edildi - Son Dakika
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