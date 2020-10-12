Boğaziçi Üniversitesinden araştırmacılar Afrika'da yoksullukla mücadele için çalışacak - Son Dakika

Boğaziçi Üniversitesi, AB'nin Ufuk 2020 (Horizon 2020) projeleri şemsiyesi altında dahil olduğu Marie Sklodowska Curie Innovative Training Network (ITN) konsorsiyumu bünyesinde başlayacak projeyle Afrika'da yoksullukla mücadele konusundaki çalışmalarda yer alacak.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Boğaziçi Üniversitesinin yer aldığı ADAPTED kısa adıyla ifade edilen ve "Yoksullukla Mücadele: Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine Ulaşmak İçin Yollar" (Eradicating Poverty: Pathways Towards Achieving The Sustainable Development Goals) başlığını taşıyan AB projesi kapsamında aralarında Almanya, Hollanda ve Fransa'dan üniversitelerin ortakları arasında bulunduğu bir doktora programı başlatılacak. 15 doktora adayının kabul edileceği programda, yoksulluk dinamiklerinin anlaşılması için ülkeler ve partnerler arasında bilgi alışverişinin tesis edilmesi hedefleniyor.

Proje, Afrika'da Sahra Çölü'nün güneyinde yer alan ve Sahra Altı olarak ifade edilen bölgeyi kapsayacak. Projede görev alacak doktora adayı seviyesindeki araştırmacılar, bu bölgede yoksulluğun önüne geçilmesi çerçevesinde çeşitli modeller ve politika önerileri geliştirilmesi yönünde çalışmalar yapacak.

2021'de başlayacak proje kapsamında Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü tarafından 2 doktora adayı araştırmacıya eğitim verilecek. Araştırmacılar eğitim sürecinde yoksullukla mücadelede etkin sosyal korunma yollarının araştırılması ve Kenya ve Gana'daki kalkınma projelerinin incelenmesi konusunda çalışmalar yürütecek.

Araştırmacılar ayrıca Kenya'daki MOI Üniversitesi ve Gana'daki University of Development Studies'de tamamlayıcı eğitimler alacak. Konsorsiyumun diğer ortakları arasında yer alan Ruhr University Bochum, International Institute for Social Studies (ISS Erasmus University-Rotterdam), Vrije Universiteit Amsterdam (Netherlands) ve CNRS (France) ise doktora adayı araştırmacıları ağırlayarak projeye destek verecek.

"Bölgeye dair araştırma bulgularını daha iyi entegre etmek mümkün olacak"

Boğaziçi Üniversitesinden projede görev alan ekibin içinde Ekonomi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fikret Adaman, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mine Eder ve aynı bölümden Doç. Dr. Zeynep Kadirbeyoğlu yer alıyor.

Doç. Dr. Zeynep Kadirbeyoğlu, 2021 Bahar Dönemi'nde başlaması planlanan projeye ilişkin bilgi verirken, Sahra Altı Afrika'nın insani gelişmişlik ve kalkınma göstergeleri açısından sorunlu bir bölge olması nedeniyle yoksullukla mücadele alanında saha çalışması yapabilmek adına özellikle seçildiğini belirtti.

Kadirbeyoğlu, proje sayesinde bölgeye dair araştırma bulgularını daha iyi entegre etmenin mümkün olacağını ve söz konusu ülkelerde araştırma yapacak doktora adaylarının orada kuracakları bağlar sayesinde ileride bu bölgelere dair çalışma yapmaya ve bu bölgelerden gelecek öğrencileri yetiştirmeye devam edeceğini kaydetti.

Doktora adaylarının akademik süreçlere ve politika üretme süreçlerine katkıda bulunacağını aktaran Kadirbeyoğlu, Avrupa'daki diğer üniversitelerle eş danışmanlı doktora tez protokolü yapmak üzere girişimlerin başlayacağını da belirtti.