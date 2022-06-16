Boğaziçi Üniversitesinden "kişisel verilerin paylaşıldığı" iddialarına yanıt Açıklaması - Son Dakika
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Boğaziçi Üniversitesinden "kişisel verilerin paylaşıldığı" iddialarına yanıt Açıklaması

16.06.2022 17:57
Boğaziçi Üniversitesinden "kişisel verilerin paylaşıldığı" iddialarına yanıt Açıklaması

Boğaziçi Üniversitesi (BÜ), bazı medya mecralarında yer alan "BÜ'de kişisel verilerin özel şirketlerin kullanımına verildiği" iddialarının gerçeği yansıtmadığını, hiçbir veri kaynağının üçüncü kişi veya kurumların erişimine açık olmadığını duyurdu.

Boğaziçi Üniversitesi (BÜ), bazı medya mecralarında yer alan "BÜ'de kişisel verilerin özel şirketlerin kullanımına verildiği" iddialarının gerçeği yansıtmadığını, hiçbir veri kaynağının üçüncü kişi veya kurumların erişimine açık olmadığını duyurdu.

Üniversiteden yapılan açıklamada, kişisel verilerin Kişisel Verileri Koruma Kanunu (KVKK) kapsamında korunduğu belirtildi.

Açıklamada, kişisel verilerin paylaşıldığı iddialarının gerçeği yansıtmadığı vurgulanarak, "Boğaziçi Üniversitesinde gerçekleşen söz konusu çalışmalar Kişisel Verileri Koruma Kanunu ile uyumludur ve kişisel veriler başta olmak üzere üniversitemiz bünyesindeki hiçbir veri kaynağının üçüncü kişi veya kurumların erişimine açılması söz konusu değildir. Üniversitemizde bilişim altyapısının güçlendirilmesi ve veri güvenliğinin uluslararası standartlara çıkarılması amacıyla bir Dijital Dönüşüm Projesi başlatılmış ve bu çerçevede kurumun mevzuat gereği uygulamakla yükümlü olduğu ISO 27001 analizi gerçekleştirilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Üniversitedeki bilişim altyapısı çalışmalarının hukuki çerçevede yürütüldüğü dile getirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu çalışmaların bir kısmı için üniversitemiz, her zaman olduğu gibi profesyonel firmalardan hizmet alımı yoluna gitmiştir. Hizmet sağlayan şirketlerin faaliyetleri gizlilik sözleşmesi çerçevesinde gerçekleşmekte, üniversite personeli hassas çalışmalara eşlik etmekte ve şifre gerektiren işlemler üniversitemizin yetkili personeli tarafından yerine getirilmektedir. Yüklenici firmaların uzaktan erişim, veri alma ya da yedekleme yetkisi yoktur. Dolayısıyla kullanıcıların bilgisayarına ve internet trafiğine erişim iddiaları hayal ürünüdür."

"Bazı belgeler personelden baskı ile alınmıştır"

Açıklamada, söz konusu iddiaları dile getiren kişilerle ilgili de şu ifadelere yer verildi:

"Bu gerçek dışı iddiaları dile getiren ve üniversitemizin Bilgi Teknolojileri Kurulu adına hareket ettiklerini iddia eden bir grup akademisyen, 10 Haziran Cuma günü, diğer kurul üyelerinin bilgisi olmaksızın, Daire Başkanlığı ile iletişime geçmeden ve de resmi kanallardan bilgi talep etmeden, üstelik üniversitemiz yöneticilerinin Kandilli Bilim, Teknoloji ve Araştırma binasının açılış töreninde olduğu bir anı kollayarak Bilgi İşlem personelimizi sorgulamış, tehdit ile korkutmaya çalışmış ve kuruma ait bazı belgeleri personelden baskı ile almıştır."

Açıklamada, olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığı bildirildi.

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Kaynak: AA

KVKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Boğaziçi Üniversitesinden 'kişisel verilerin paylaşıldığı' iddialarına yanıt Açıklaması - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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