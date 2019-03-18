Boğaziçi ve SAS Veri Bilimci Yetiştirecek

Gelişmiş analitik ve yapay zekada dünya lideri olan yazılım devi SAS, global tecrübesini ve derin bilgi birikimini paylaşmaya devam ediyor. Yakın zaman önce Türkiye Bilişim Vakfı (TBV) ile "Türkiye Dijital Zekasıyla Kalkınacak" sloganıyla "Dijital Teknoloji Geliştiriciler" projesi kapsamında işbirliğine giden SAS, Boğaziçi Üniversitesi Analitik ve İçgörü Araştırma Merkezi (AIM) koordinatörlüğünde gerçekleşecek Veri Analitiği ile İş Uygulamaları sertifika programına da tam destek veriyor.

SAS'ın teknolojik altyapısını ücretsiz olarak paylaştığı program, örnek veri setleriyle uygulamalı olarak düzenlenecek eğitim ile katılımcılara iş yaşamında kullanacakları bakış açılarını vermeyi amaçlıyor. 30 Mart-4 Mayıs 2019 tarihleri arasında yürütülecek programa aim@boun.edu.tr adresi ile iletişime geçerek başvuru yapmak mümkün.

Türkiye'de Veri Analitiği alanında yetişmiş insan kaynağı açığı olduğunu ve bu ihtiyacın giderilmesine katkı sunmak amacıyla Boğaziçi Üniversitesi ve Analitik ve İçgörü Araştırma Merkezi (AIM)'nin yürüttüğü çalışmalar ve eğitim programlarına hem bilgi birikimleri hem de teknolojileriyle destek verdiklerini ifade eden SAS Orta Doğu, Türkiye ve Doğu Avrupa Pazarlama Direktörü Nurcan Bıçakçı Arcan, Veri Analitiği ile İş Uygulamaları sertifika programı ile bu kapsamda önemli bir adım daha attıklarını dile getirdi.

"Veri analitiği işletmelerin çok daha iyi kararlar verebilmelerine olanak sağlıyor ve veri analitiğine yapılan yatırımlar sayesinde firmalar verimlilik, karlılık ve sürdürülebilir süreçler konularında rekabet avantajı yakalıyorlar" diyen Boğaziçi Üniversitesi Analitik ve İçgörü Araştırma Merkezi Direktörü Dr. Hüseyin Sami Karaca sözlerini söyle sürdürdü: "Şirketlerin ellerinde bulunan büyük veriden anlamlı sonuçlar çıkarıp bunları şirketleri daha ileriye taşıyacak kararlara dönüştürmesi için veri analitiği vazgeçilmez bir konumda yer alıyor. Bu alanda gelişmiş teknolojik altyapıya sahip SAS'ın derin bilgi birikimi ve tecrübesiyle verdiği destekle hayata geçirdiğimiz Veri Analitiği ile İş Uygulamaları sertifika programı veri analitiği alanında uzmanlaşmayı amaçlayan, kariyerini bu yönde şekillendirmek ve fark yaratmak isteyenler için mükemmel bir fırsat oluşturuyor."