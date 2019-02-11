Boğaziçi Ventures'ın Yeni Ortağı Kenan Çolpan Oldu

Boğaziçi Ventures, ortakları arasına teknoloji yatırımları yapan ve girişimcilik sektöründe olan Kenan Çolpan katıldı.

Boğaziçi Ventures, ortakları arasına teknoloji yatırımları yapan ve girişimcilik sektöründe olan Kenan Çolpan katıldı. Boğaziçi Ventures, başarılı şirket satışları gerçekleştiren girişimcilerin teknoloji girişimlerini desteklemek, yerli ve milli teknoloji şirketlerine yatırımlar yapmak, çok yönlü destek mekanizmaları ve uluslararası işbirlikleri oluşturarak Türkiye'den doğan global başarılara imza atan şirketler geliştirmek üzere kuruldu.



Şirketten yapılan açıklamaya göre, Çolpan, tecrübe ve deneyimlerini teknoloji startup'larına aktarmak üzere 23 girişime bireysel yatırım yaptı.



Buna göre Çolpan, girişimcilik dünyasında sadece yatırımcı değil aynı zamanda mentörlük görevini etkin şekilde yürüterek, altı yıl boyunca İTÜ Teknokent'te CEO olarak görev yaparak her yıl binlerce başvurunun yapıldığı programlarda girişimleri inceleyerek jüri üyeliği görevini üstlendi.



Açıklamada, "Kenan Çolpan'ın girişimcilik alanı ile beraber Kitlesel Fonlama Derneği, Türkiye Melek Yatırımcılar Derneği, İsviçre Ticaret Odası, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK), İTÜ Vakfı ve Genç Liderler Akademisi (YGA) gibi pek çok sivil toplum kuruluşunda da çeşitli kademelerde görev ve üyelikleri bulunuyor" denildi. (Fotoğraflı) - İstanbul

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