Boğaziçi Yöneticiler Vakfı'nın "Özgün İyi Yönetim Uygulamaları Forumu" başladı - Son Dakika

Boğaziçi Yöneticiler Vakfı'nın "Özgün İyi Yönetim Uygulamaları Forumu" başladı

01.05.2021 12:13
Boğaziçi Yöneticiler Vakfı'nın

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu, Türkiye'de hala girişimcilere yeterli sermaye gelmediğini belirterek, "Sermaye sahipleri hala taşa toprağa, binaya, inşaata yatırım yapıyorlar.

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu, Türkiye'de hala girişimcilere yeterli sermaye gelmediğini belirterek, "Sermaye sahipleri hala taşa toprağa, binaya, inşaata yatırım yapıyorlar. Ama bir türlü potansiyeli çok olan girişimlere yeterince destek vermediklerini görüyorum. Bunu da aşarsak ben Türkiye'deki girişimcilik ekosisteminin önünde hiçbir engel kalmayacağını, dünya çapındaki girişimcilerimizin sayılarının artarak devam edeceğini düşünüyorum." dedi.

Bulu, Boğaziçi Yöneticiler Vakfı (BYV) tarafından girişimcilik temasıyla çevrim içi düzenlenen "Özgün İyi Yönetim Uygulamaları Forumu'nun (IBPF 2021) açılışında yaptığı konuşmada, kapitalist sistemin merkezinde girişimcilerin olduğunu ve onlar olmadan bu sistemin motivasyonunu sağlamanın pek mümkün olmadığını ve bu sebeple girişimcilerin desteklenmesi gerektiğini söyledi.

Gelişmiş ekonomilerde girişimcilerin "göz bebeği" olarak görüldüğünü, desteklendiğini ve örnek gösterildiğini aktaran Bulu, Türkiye'de bu durumun uzun süre tam tersi olduğunu ancak bunun son dönemlerde değişmeye başladığını dile getirdi.

Türkiye'den de artık dünya çapında girişimcilerin çıkmaya başladığına dikkati çeken Bulu, "Burada bizden çıkan girişimcilerin bu topraklardan dünyaya sesini duyuruyor olmaları da çok önemli diye düşünüyorum. Çünkü son dönemlerde bir moda var. Türkiye'de 'sen startupunu oluştur, sonra biz seni ABD'ye göndereceğiz' şeklinde bir moda var. Oysa girişimciler bizim, bu ülkenin en kıymetli varlıklarıdır. Bu yüzden girişimcileri kesinlikle bu ülkede tutmamamız lazım. Evet yurt dışında işler yapsınlar, küreselleşsinler ama merkez mutlaka Türkiye'de olmalıdır diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin girişimciliği birçok sektörde desteklediğini ama bu noktada bazı sektörleri öne çıkarmanın da faydalı olacağını düşündüğünü dile getiren Bulu, özellikle oyun, savunma sanayisi ve sağlık bilimleri sektörlerinin öne çıktığını vurguladı.

"Girişimcilik ekosisteminde en zayıf halka finansman kısmı"

Melih Bulu, girişimciliğin finansman boyutuna da değinerek, girişimcilik ekosisteminde en zayıf halkanın finansman kısmı olduğunu dile getirdi.

Girişimcilerin belli bir noktaya geldiğini ancak ondan sonra sermayeye ihtiyaç duyulan noktada hala zayıf olduğunu belirten Bulu, şunları kaydetti:

"Hatta girişimcilerimizin yurt dışına bakmalarının en önemli sebebinin de bu olduğunu görüyorum. Bu kapsamda ben özellikle sermaye sahiplerine bir çağrıda bulunmak istiyorum. Çünkü Türkiye'deki yatırımcılar hala elle tutmadığı şeye yatırım yapmaktan çekiniyor. Oysa zamanımızda, günümüzde, yeni projelerin çoğu elle tutulamayan şeyler. Yazılımlar öyle, e-ticaretle ilgili projeler öyle ve bir türlü biz sermaye sahiplerinin bu alana hak ettikleri şekilde girmelerine ikna edememiş durumdayız. Burada bence sermaye sahiplerinin bu konudaki yatırım kararlarını yeniden gözden geçirmeleri gerektiğini düşünüyorum."

Türkiye'de hala girişimcilere yeterli sermaye gelmediğini vurgulayan Bulu, "Sermaye sahipleri hala taşa toprağa, binaya, inşaata yatırım yapıyorlar. Ama bir türlü potansiyeli çok olan girişimlere yeterince destek vermediklerini görüyorum. Bunu da aşarsak ben Türkiye'deki girişimcilik ekosisteminin önünde hiçbir engel kalmayacağını, dünya çapındaki girişimcilerimizin sayılarının artarak devam edeceğini düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Bulu, Boğaziçi Üniversitesi olarak bu konuda öncülük yapacaklarını ve bu tip potansiyel girişimcileri kendi öğrenci ve hocalarının girişimleriyle bir araya getireceklerini kaydetti.

Boğaziçi Üniversitesi'nin girişimciliğe bakışının tarihsel anlamda da farklı olduğuna dikkati çeken Bulu, "Boğaziçi aslında girişimci ruhu kendisiyle içselleştirmiş durumda. Boğaziçi olarak biz kendimizi Türkiye'nin girişimci fabrikası olarak görüyoruz . Şimdiye kadar ülkemizde çıkan 2 Unicorn'un Getir ve Peak Games'in Boğaziçili olması da bize ayrı bir gurur veriyor. Bunlarla beraber irili ufaklı binlerce girişimcinin Boğaziçi ekosisteminden çıkıyor olması bence çok önemli. Biz bunların artarak kalitelerinin daha da yükselerek çıkması için elimizden geleni yapıyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.

Girişimcilik, Yatırım, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Boğaziçi Yöneticiler Vakfı'nın 'Özgün İyi Yönetim Uygulamaları Forumu' başladı - Son Dakika


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