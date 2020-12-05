Boğaziçi Zirvesi 8-9 Mart tarihlerine ertelendi - Son Dakika

Boğaziçi Zirvesi 8-9 Mart tarihlerine ertelendi

05.12.2020 15:01
Boğaziçi Zirvesi 8-9 Mart tarihlerine ertelendi, System.String[]

Uluslararası İşbirliği Platformu'nun düzenlediği Boğaziçi Zirvesi 8-9 Mart tarihlerine ertelendi.

Uluslararası İşbirliği Platformu'nun düzenlediği Boğaziçi Zirvesi 8-9 Mart tarihlerine ertelendi. 11'incisi düzenlenecek etkinliğin felsefesinde Türkiye'ye yabancı yatırımcı çekmek var.

Dünyanın dengelerini alt üst eden Covid-19 salgını gündemdeki yerini koruyor. Hemen hemen her ülkede zirve yapan vaka sayıları, devletlerin bir dizi kısıtlama önlemi almasına yol açıyor. Salgını Avrupa ülkelerine göre daha az hasarla yöneten Türkiye'de ise hem devlet hem de özel sektör ekonomik ve sosyal hayatın devam edebilmesi adına var gücüyle çalışıyor. 2010'dan bu yana Türkiye'ye yüzlerce ülkeden binlerce yabancı yatırımcıyı davet eden Boğaziçi Zirvesi 8-9 Mart tarihleri arasında 11'inci kez kapılarını açacak.

Zirve ile ilgili değerlendirmelerde bulunan platformun kurucusu Cengiz Özgencil, Türkiye'nin pandemiden güçlenerek çıkacağını savundu: "Ülkemizin uzun yıllara dayanan ve sektör birikimi olan kıymetli beyinleri var. Ayrıca çalışkanlığı kendisine esas edinmiş bir toplumuz. Cumhurbaşkanımızın da üzerinde önemle durduğu hukuksal ve ekonomik reformların gerçekleşmesiyle Türkiye yeni başarı hikayelerini yazmaya başlayacak. Buna yürekten inanıyorum. Hatırlamak istemeyeceğimiz bir seneyi geride bırakmak üzereyiz. Küresel anlamda tüm kuralların yeniden yazılacağı bir salgını yaşıyoruz. En önemlisi milyarlarca insan önünü göremez halde. Biz son 10 yıldır küresel sorunları uzman isimlerle ele alan, bununla birlikte dünyanın dört bir köşesinden binlerce yabancı misafiri İstanbul'da ağırlayan ve bunu yaparken de ülkemize daha fazla yabancı yatırımcıyı çekme gayretinde olan bir oluşumuz. Pandemi hem ülkemiz hem de insanlık adına çalışmamıza engel değil. Her yıl Aralık ayında düzenlediğimiz etkinliğimizi salgın adına alınan mecburi önlemler nedeniyle Mart ayına aldık. Önümüzdeki yılın ilk çeyreği itibariyle, aşılama çalışmalarının tabana yayılmasıyla küresel anlamda bir normalleşme bekliyorum. Bizlere ve ülkemize yakışan yabancı misafirlerimizi eski standartlarımızda ağırlamak olur. Sektörünün en önde gelen isimleri, yabancı ülkelerin devlet kademelerindeki isimleri ile birlikte dünyadaki mevcut durumu ve belirsizlik ortamını yine Boğaziçi Zirvesi'nde ele alacak. Hedefimiz İstanbul'u ve ülkemizi küresel sorunların ele alındığı vazgeçilmez bir merkez yapmak. Bir diğer hedefimiz ise Boğaziçi Zirvesi'ni yerli ve milli bir düşünce kuruluşu olarak geliştirmek. Bunu başarabilirsek, ülkemiz için taş üstüne taş koymuşuz demektir". - İSTANBUL

Boğaziçi Zirvesi 8-9 Mart tarihlerine ertelendi

Yatırımcı, İstanbul, Türkiye, Mart, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Boğaziçi Zirvesi 8-9 Mart tarihlerine ertelendi - Son Dakika


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