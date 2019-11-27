Boğaziçi Zirvesi 90 ülkeden 3 bine yakın katılımcıyla başladı

Bugünden itibaren 3 gün boyunca 90 ülkeden yaklaşık 3 bin katılımcıyı ağırlayacak Boğaziçi Zirvesi başladı. Zirveye katılan KKTC Başbakanı Ersin Tatar, Türkiye'nin fedakarlıkta dünyada ilk sırada yer aldığını belirterek gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. TİM Başkanı Gülle ise Türkiye'nin ihracat noktasında son durumuna ilişkin bilgiler verdi.

Bu sene İstanbul'da 10'uncu kez düzenlenecek olan ve Cumhurbaşkanlığı himayelerinde yapılan Boğaziçi Zirvesi bugün başladı. 3 gün boyunca düzenlenecek 32 panelde aralarında Almanya eski Cumhurbaşkanı Christian Wulff, Mobius Capital Partners'ın kurucusu Mark Mobius'un de bulunduğu çoğunluğu yabancı devlet adamları, akademisyenler, bürokratlar ve iş insanlarından oluşan 130'dan fazla konuşmacı yer alıyor. Zirvede 90 ülkeden 3 bini aşkın katılımcının yer alması bekleniyor.

TATAR: "TÜRKİYE, FEDAKARLIK YAPMADA DÜNYADA İLK SIRADADIR"

Zirvede konuşmacılar arasında bulunan KKTC Başbakanı Ersin Tatar yaptığı konuşmada, Türkiye'nin Suriyeli iç savaş mağdurları için ekonomik olarak büyük bedeller ödediğini belirtti. Tatar, bu durumun Türkiye'ye maliyeti 40 milyar dolar, Türkiye milyonlarca insana yuva oldu" dedi.

Konuşmasının ardından İHA mikrofonlarına röportaj veren Başbakan Tatar, Doğu Akdeniz'deki doğal gaz arama ve Kapalı Maraş'ın yeniden yaşama açılması adımları hakkında gelinen son noktaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Tatar, zirvede yeni dünya düzenine ilişkin bir takım değerlendirmeler yapıldığının altını çizerek, "Yaptığım konuşmada dünyadaki hakkaniyetin daha sağlıklı bir şekilde sağlanması gerekliliğine vurgu yaptım. Gelişen teknoloji ile zenginin daha da zenginleştiği, fakirin daha da fakirleşti konularına değindim. Milyonlarca Suriyeliye ev ve iş veren Türkiye, hesaplamalara göre 40 milyar dolar harcadı. Bundan dolayı Türkiye, fedakarlık yapmada dünyada ilk sıradadır. Bütün devletleri böyle fedakarlık yapmaya davet ettim" dedi.

"TÜRKİYE'NİN DOĞU AKDENİZ'DE BÜTÜN PARSELLERDE HAKKI VAR"

Tatar, zirvede yaptığı açılış konuşmasında Doğu Akdeniz meselesine de değindiği aktararak, "Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de hak sahibi, bütün parselde evrensel yasalara göre hakları bulunuyor. O bakımda konuşmamda Türkiye ile KKTC Mavi Vatan olgusunda Doğu Akdeniz'deki hak ve çıkarları konusunda, Rumların bizi dışlamaya çalışmasının haksızlık olduğunu söyledim. Ayrıca haklarımızdan vazgeçmeyeceğimizi, aksi takdirde bir istikrarsızlık doğabileceğini, dolayısıyla her ülkenin diğerinin hakkına saygı duyması gerektiğini söyledim" diye konuştu.

RUMLARIN BAYRAK YAKMA OLAYI

Başbakan Tatar, Rumların son bayrak yakma eylemine ilişkin, "Bu duruma ilk başta da tepki verdik, onların niyeti Kıbrıs'ın Rumlara ait olduğunu savunuyorlar. Biz de bunu reddediyoruz, kınıyoruz bu şekilde mücadelemize devam ediyoruz" şeklinde konuştu.

"MARAŞ'TA ENVANTER ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR"

Başbakan Tatar, liman şehri Maraş'ın kapalı olan sahil şeridi 45 yıl sonra yeniden açılmasıyla alakalı olarak ise gelinen son nokta hakkında bilgi verdi. Tatar, Maraş'ta envanter çalışmalarının devam ettiğini vurgulayarak "Envanter çalışmaları devam ediyor, binlerce tapu, belge ve bina var. Hepsini ayrıntılı şekilde değerlendiriyoruz. Bu hazırlıklar yavaş yavaş yapılmaktadır. Belli merkezlerden tepkiler gelmekte ama günün sonunda bizim yapacağımız açılış, BM kararlarına aykırı olamaz. Hak sahipleri gelip mallarına mülklerine sahip olabilsinler diye bu açılımı yapıyoruz" diye konuştu.

GÜLLE: "ZİRVE, COĞRAFYAMIZIN GELECEĞİ ADINA BÜYÜK DEĞER OLUŞTURUYOR"

Boğaziçi Zirvesi'nin tüm kültürleri kucaklayan vizyonu ile içerisinde yaşadığımız coğrafyanın geleceği adına büyük bir değer oluşturduğunu belirten TİM Başkanı İsmail Gülle, "Devlet başkanlarından bakanlara kadar, Avrasya, Ortadoğu ve Kuzey Afrika bölgelerinin neredeyse tamamını temsil eden üst düzey konuşmacılarımız, zirvemize vizyon katarken, bölgemizin geleceğine yön veriyor" dedi.

TİM Başkanı Gülle, Çin'in başlatmış olduğu 1 Kuşak 1 Yol Projesi'nin Avrasya Bölgesini ve bilhassa Türkiye'yi coğrafi anlamda küresel ticaretin en önemli odak noktalarından biri haline getirdiğini belirterek, "2020 yılına doğru, küresel hacmi 1 trilyon dolara dayanan e-ticaret sektöründe, İstanbul Yeni Havalimanı sunduğu lojistik imkanlarla büyük bir konuma sahip olacak. Bakü-Tiflis-Kars Hattı ile birlikte, İpek Yolu tekrar hayata dönmüştü. Geçtiğimiz günlerde, Çin'den yola çıkan ilk yük treni Chang'an'ın, iki kıtayı birbirine bağlayan Marmaray'dan geçerek Avrupa'ya doğru yoluna devam etmesi, demiryolu yük taşımacılığında da tarihi bir dönüm noktası oldu" dedi.

Gülle, Akdeniz'de, Ortadoğu'da ve Kafkasya bölgelerinde, enerji alanında yapılan atılımların,Türkiye'nin enerji koridoru olması anlamında da bir çok fırsatı da beraberinde getirdiğine dikkat çekerek, "Enerji ve lojistik ile sağlanan imkanlar, diğer sektörlere de yatırım olarak dönüşüyor.Savunma ve teknolojide gerçekleştirdiğimiz,milli teknoloji hamlemizde bunu görüyoruz" diye konuştu.

"HİZMET İHRACATI 50 MİLYAR DOLAR YAKLAŞTI"

"Eğitim, sağlık, eğlence ve turizm başta olmak üzere, hizmet ihracatı gücümüzün artmasıyla 50 milyar dolara yaklaşmasında da bu olumlu gelişmeyi görüyoruz" diyen Gülle, "2018 yılı itibariyle, dünyanın en fazla turist çeken 6'ıncı ülkesi konumundayız. Yıllık ortalama 550 bin yabancı hasta, ülkemizi sağlık imkanlarından faydalanmak adına ziyaret ederken, 182 ülkeden 40 bin üzerinde yabancı öğrencimiz ise, üniversitelerimizde eğitim görüyor" şeklinde konuştu.

Gülle sadece Boğaziçi Zirvesi kapsamında bugüne kadar 2,2 milyar dolarlık anlaşma imzalandığı bilgisini de sözlerine ekledi.

Zirve panellerle devam ediyor.

(Ali Canberk Özbuğutu - Adem Gürer/İHA)