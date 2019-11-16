Son Dakika Haberleri: Boğaziçi Zirvesi için 90 ülke İstanbul'a geliyor
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Boğaziçi Zirvesi için 90 ülke İstanbul'a geliyor

6 saat önce

Bu sene İstanbul'da 10'uncu kez düzenlenecek olan ve Cumhurbaşkanlığı himayelerinde yapılan Boğaziçi Zirvesi için geri sayım başladı.

Boğaziçi Zirvesi için 90 ülke İstanbul'a geliyor, System.String[]

Bu sene İstanbul'da 10'uncu kez düzenlenecek olan ve Cumhurbaşkanlığı himayelerinde yapılan Boğaziçi Zirvesi için geri sayım başladı. 27-29 Kasım tarihlerinde İstanbul'da yapılacak olan zirvede, 90 ülkeden 3 bini aşkın katılımcının yer alması bekleniyor.


Boğaziçi Zirvesi'ni 9 yılda yaklaşık 150 ülke gezerek adım adım bu seviyelere getirdiklerini belirten Uluslararası İşbirliği Platformu'nun (UİP) Kurucusu Cengiz Özgencil, bu sene hem rekor bir katılım olacağını hem de çok ciddi iş birliği anlaşmalarının imzalanmasını beklediklerini kaydetti.


Şimdiye kadar 87 ülkenin katılımının onaylandığını ve bu sayının zirve gününe kadar 90'a ulaşmasını beklediklerini ifade eden Özgencil, 3 gün boyunca düzenlenecek 32 panelde çoğunluğu yabancı devlet adamları, akademisyenler, bürokratlar ve iş insanlarından oluşan 130'dan fazla konuşmacının yer alacağını kaydetti. Özgencil, zirveye toplamda 3 bin kişiden fazla bir katılım öngördüklerinin de altını çizdi.


Ünlü yatırım gurusu Mark Mobius da geliyor


Zirvede, Almanya eski Cumhurbaşkanı Christian Wulff, İspanya eski Başbakanı Rodriguez Zapatero ve Kolombiya eski Başkanı Andres Pastrana Arango gibi isimlerin yanında mevcut devlet başkanları, bakanlar, prensler ve önemli bürokratların olacağını belirten Özgencil, ayrıca finans piyasalarının iki tanınmış ismi; Mobius Capital Partners'ın kurucusu Mark Mobius ile Bluebay Varlık Yönetimi Stratejisti Tim Ash'in de sermaye piyasaları ile ilgili panelde konuşmacı olacağını ifade etti.


Yola çıkış noktalarının Türkiye'de marka değeri olan uluslararası bir düşünce kuruluşu oluşturmak olduğunu kaydeden Özgencil, "Geçtiğimiz 9 yılda 2.2 milyar dolar tutarında resmi ön anlaşmalar imzalandı. Bunlar sadece bizim bildiklerimiz. Ancak resmi olarak bize bildirilmeyen çok daha yüksek miktarlarda anlaşma yapıldığını tahmin ediyoruz. Bu sene ise ilgi geçtiğimiz yıllara göre daha yüksek. İlginin yüksekliğinde Boğaziçi Zirvesi'nin yıllar içinde bilinirliğinin artmasının yanında son dönemde Türkiye ekonomisindeki düzelme ve ileriye yönelik olumlu beklentiler de etkili oldu. Zirveye gelecek olan işadamları ve ticari heyetler bizden Türk muhatapları ile görüşmeler talep ediyor. Bu taleplerin de eskiye göre daha fazla olduğunu söyleyebilirim. Turizm başta olmak üzere enerji ve gayrimenkul sektörleri en çok görüşme talep edilen sektörler. Geçtiğimiz yıl zirvede yapılan anlaşma tutarlarının çok daha üzerine çıkacağımızı düşünüyorum. Ancak burada altını çizmek istediğim nokta, biz bir düşünce kuruluşuyuz. Zirvenin yapılan anlaşma tutarlarından ziyade verilecek mesajlarla öne çıkmasını arzu ediyorum" dedi. - İSTANBUL

İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 11:49 Kaynak: İHA
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