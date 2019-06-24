Boğaziçi Zirvesi’ne ilk kez Hintliler katılıyor
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UİP Kurucusu Cengiz Özgencil, Confederation of Indian Industry ile yaptıkları görüşmenin çok iyi geçtiğini ve Hindistan'ın ilk kez Boğaziçi Zirvesi'ne katılacağını açıkladı.
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 12:48
UİP Kurucusu Cengiz Özgencil, Confederation of Indian Industry ile yaptıkları görüşmenin çok iyi geçtiğini ve Hindistan
'ın ilk kez Boğaziçi Zirvesi'ne katılacağını açıkladı.
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