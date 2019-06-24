Son Dakika Haberleri: Boğaziçi Zirvesi’ne ilk kez Hintliler katılıyor
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Boğaziçi Zirvesi’ne ilk kez Hintliler katılıyor

36 dakika önce

UİP Kurucusu Cengiz Özgencil, Confederation of Indian Industry ile yaptıkları görüşmenin çok iyi geçtiğini ve Hindistan'ın ilk kez Boğaziçi Zirvesi'ne katılacağını açıkladı.

Boğaziçi Zirvesi’ne ilk kez Hintliler katılıyor, System.String[]
UİP Kurucusu Cengiz Özgencil, Confederation of Indian Industry ile yaptıkları görüşmenin çok iyi geçtiğini ve Hindistan'ın ilk kez Boğaziçi Zirvesi'ne katılacağını açıkladı.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 12:48 
Hindistan, Ekonomi
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