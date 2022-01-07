Boğaziçili öğrenciler tahliye oldu! Rektör protestosu nedeniyle tutuklanmışlardı - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Boğaziçi Üniversitesi'ne yaptığı rektör atamasıyla öğrencilerin ve akademisyenlerin başlattığı eylem bir yılı aşkın süredir devam ediyor.

4 Ekim 2021'de kampüsteki eylem sırasında gözaltına alınan iki Boğaziçili öğrenci Caner Perit Özen ve Enis Berke Gök tutuklanmıştı. Haklarında 5 yıl 3'er aydan 25 yıl 6'şar aya kadar hapis istemiyle dava açılan iki öğrenci bugün hakim karşısında çıktı.

ADLİ KONTROL VE YURTDIŞI YASAĞI

Savcılığın tutuklu yargılanan Berke Gök ve Perit Özen'in adli kontrolle serbest bırakılmasını talep ettiği, hakimin de iki öğrencinin adli kontrol ve yurtdışına çıkış yasağıyla serbest bırakılmasına karar verdiği bildirildi. Adli kontrollerin diğer 12 öğrenci açısından kaldırıldığı öğrenildi.

İstanbul 22. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada öğrenciler, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "görevi yaptırmamak için direnme", "kamu malına zarar verme", "kara ulaşım araçlarını kaçırma ve alıkoyma" gibi suçlamalardan yargılanıyor.