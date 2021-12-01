Boğaziçililere İstanbul gezisi - Son Dakika
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Boğaziçililere İstanbul gezisi

01.12.2021 02:14
Boğaziçililere İstanbul gezisi

İstanbul dışından gelen ve Boğaziçi Üniversitesi Kilyos Kampüsü'nde öğrenimlerini sürdüren Boğaziçililer, Eyüp Sultan Cami, İstanbul Arkeoloji Müzesi ve Sultanahmet Meydanı'nı gezdi.

İstanbul dışından gelen ve Boğaziçi Üniversitesi Kilyos Kampüsü'nde öğrenimlerini sürdüren Boğaziçililer, Eyüp Sultan Cami, İstanbul Arkeoloji Müzesi ve Sultanahmet Meydanı'nı gezdi. İstanbul dışından gelen 57 öğrencinin katıldığı gezide, İBB desteği ile profesyonel rehberlik hizmeti de sağladı. İstanbul'un tarihi ve kültürel mekanlarını gezen Boğaziçililer şehri tanırken, birbirleriyle kaynaşma fırsatı da buldular. Geziden mutlu ayrılan Boğaziçililer, bu gezilerin tekrarlanmasını istediklerini belirtti.

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Kaynak: Habermetre
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Boğaziçi Üniversitesi, Eyüp Sultan, İstanbul, Kilyos, Toplum, Son Dakika

Son Dakika Toplum Boğaziçililere İstanbul gezisi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Boğaziçililere İstanbul gezisi - Son Dakika
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