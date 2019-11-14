Son Dakika Haberleri: Boğazın ortasında can pazarı
Son Dakika Güncel Boğazın ortasında can pazarı - Son Dakika

Boğazın ortasında can pazarı

7 saat önce

İstanbul Boğazı'nda tekneden yaşlı bir adam düştü.

Boğazın ortasında can pazarı, System.String[]

İstanbul Boğazı'nda tekneden yaşlı bir adam düştü. Adamı kurtarmak için teknedeki görevlilere denize atlarken, yaşanan can pazarı saniye saniye kameralara yansıdı .

Üsküdar- Beşiktaş arasında sefer yapan tekneye binen bir yaşlı adam bilinmeyen bir nedenden denize düştü. Teknedeki görevliler yaşlı adamı kurtarmak için yoğun çaba harcadı. Denize atlayan görevli can simidi ile yaşlı adamı tekneye aldılar. Yaşanan can pazarı ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde deniz ortasında hareketsiz duran adamı gören görevli hemen denize atlıyor. Can simidi takılan yaşlı adam ardından iple tekneye çekiliyor.

(İHA)

İstanbul Boğazı, Beşiktaş, Üsküdar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 01:35 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yoldan geçen kişiyi babam diye tanıtıp rehin bıraktı, motosikleti çalıp kaçtı
Boğaz'da geminin çarptığı yalıda çalışmalar durdu Talisca menajerler aracılığıyla Fenerbahçe'ye önerildi Gözaltına alınan Rabia Naz'ın babası ve gazeteciler mahkemeye sevk edildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.11.2019 20:42:11. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Boğazın ortasında can pazarı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]