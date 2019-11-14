Son Dakika Haberleri: Boğazın ortasında can pazarı kamerada
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Boğazın ortasında can pazarı kamerada

6 saat önce

Boğazın ortasında can pazarı kamerada Tekneden düşen adamı böyle kurtardılarİSTANBUL - İstanbul Boğazı'nda tekneden yaşlı bir adam düştü.

Boğazın ortasında can pazarı kamerada

Tekneden düşen adamı böyle kurtardılar

İSTANBUL - İstanbul Boğazı'nda tekneden yaşlı bir adam düştü. Adamı kurtarmak için teknedeki görevlilere denize atlarken, yaşanan can pazarı saniye saniye kameralara yansıdı .

Üsküdar- Beşiktaş arasında sefer yapan tekneye binen bir yaşlı adam bilinmeyen bir nedenden denize düştü. Teknedeki görevliler yaşlı adamı kurtarmak için yoğun çaba harcadı. Denize atlayan görevli can simidi ile yaşlı adamı tekneye aldılar . Yaşanan can pazarı ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde deniz ortasında hareketsiz duran adamı gören görevli hemen denize atlıyor. Can simidi takılan yaşlı adam ardından iple tekneye çekiliyor.

Boğazın ortasında can pazarı kamerada

İstanbul Boğazı, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 02:44 Kaynak: İHA
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